× KTM-Gläubiger nahmen den Sanierungsplan an

Im Landesgericht Ried im Innkreis nahmen am Vormittag die KTM-Gläubiger den Sanierungsplan an. Einen Teil der Millionen bringt Baiaj ein. Weiter Rätselraten um den anderen Investor im Hintergrund.

Der Große Schwurgerichtssaal war bis zum letzten Platz gefüllt, die Stimmung teils locker, teils angespannt. Gläubiger selbst fanden sich nur sehr wenige persönlich ein, die meisten wurden vertreten. Stefan Pierer und der KTM-Vorstand waren persönlich anwesend.

Der angebotene Sanierungsplan der KTM AG erreichte die gesetzlich geforderte Kopf- und Summenmehrheit der großen Mehrzahl der Gläubiger und gilt somit als angenommen.

Gläubiger erhalten 600 Millionen Euro

Der Sanierungsplan sieht eine 30-prozentige Barquote vor, die bis Ende Mai ausbezahlt werden soll. Um sie zu bedienen, müssen rund 600 Mio. Euro aufgestellt werden. Zudem sind ca. 150 Mio. Euro nötig, um das Wiederanlaufen der Produktion im derzeit stillstehenden Werk in Mattighofen (Oberösterreich) und den Betrieb des rund 2.000 Mitarbeiter zählenden Unternehmens bis Ende Mai zu finanzieren.

Die Gläubiger sollen eine 30%ige Barquote, welche bis zum 23.05.2025 beim Sanierungsverwalter zu erlegen ist, erhalten. Geplant ist, dass die Produktion Mitte März 2025 wieder aufgenommen wird.

Rätselraten um Investor im Hintergrund

Die Erfüllung des Sanierungsplanes soll wie folgt gewährleitet werden:

Die Quote soll sowohl durch die indischen KTM-Partner „BAJAJ“ (die Asiaten produzieren schon die Hälfte aller KTM-Motorräder) als auch durch einen noch nicht namenhaft gemachten Investor finanziert werden. Es sei beabsichtigt, die Produktion am Standort wie im vorgesehen Umfang und Ausmaß beizubehalten.

"Ziel ist es", so heißt es "hochqualitative Produkte innerhalb der EU zu produzieren". Die Produktion soll Mitte März wieder aufgenommen werden.

© APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

Gesamtverbindlichkeiten

Insgesamt haben rund 1.200 Gläubiger (ohne Dienstnehmer) Forderungen in der Gesamthöhe von EUR 2,22 Mrd. zur Anmeldung gebracht, davon wurden EUR 2,03 Mrd. festgestellt.

Bei dem Großteil der noch bestrittenen Forderungen handelt es sich um Aussonderungsgläubiger und Lieferanten bei welchen die Vertragsein-/rücktritte noch zu klären sind.

Hinzu kommen noch 1.875 Anmeldungen der Dienstnehmer in der Höhe von EUR 22,30 Mio., wovon EUR 22,15 Mio. anerkannt wurden.

© APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

Das drittgrößte Insolvenzverfahren in der Zweiten Republik

„Mit der Annahme des Sanierungsplanes konnte das an Gesamtverbindlichkeiten drittgrößte Insolvenzverfahren in der Zweiten Republik positiv beendet und einer der wichtigsten Arbeitgeber in Oberösterreich erhalten bleiben. Das Insolvenzrecht hat es wieder einmal geschafft, einen Interessensausgleich zwischen Schuldner und Gläubiger herbeizuführen,“ sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer von Creditreform.

Weitere Infos folgen