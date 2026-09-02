Alte Bauernregel sagt jetzt Wetter-Wendepunkt voraus

Eine Bauernregel markiert Anfang September einen entscheidenden Wendepunkt. Sie verrät, wie der Wechsel zum Herbst verläuft und welche Bedeutung dieser Orientierungspunkt besitzt.

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Anfang September verändert sich der Jahreslauf spürbar. Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler, und in zahlreichen Regionen endet die Zeit, in der Mensch und Tier die Sommerfünf draußen verbringen. Alte Kalender verliehen diesen Übergängen feste Namen sowie Termine. Sie halfen dabei, den passenden Zeitpunkt für unaufschiebbare Arbeiten rasch zu erkennen. Das war im damaligen Alltag ausschlaggebend. Heutzutage wirkt dieser Kalender zwar fremd, berichtet jedoch viel über frühere Lebensweisen.

Eine treffende Spruchweisheit lautet: "Zu Sankt Veit (15. Juni) geht’s auf die Weid, Sankt Rosal (4. September) treibt’s Vieh ins Tal." Sie verknüpft den Auftakt sowie den Abschluss der Weidesaison. Im Juni führte man die Tiere auf höher gelegene Flächen, im September kehrten diese wieder zurück. Sankt Rosalia markiert den Augenblick, an dem der Sommer im bäuerlichen Kalender in den Herbst übergeht. Die Weisheit schildert somit primär den Almauf- und Almabtrieb und nicht das direkte Wetter.

Rückkehr in das Tal

Der Viehabtrieb geschah primär aus praktischen Motiven. Rinder, Schafe und Ziegen verblieben idealerweise möglichst lange auf den Bergweiden, da dort reichlich Futter bereitstand. Zugleich durfte der Abstieg nicht zu spät starten: Kälte, Nässe, Nebel oder plötzlicher Schneefall machten Pfade gefährlich. Freitag war folglich kein starrer Stichtag, sondern eine einprägsame Orientierung für den bevorstehenden Abstieg.

Wetterlage in den Bergen

Für die Bergregionen im Süden zeigt sich die Wetterprognose vorerst günstig. In den Alpen treten zwar verstärkt Bewölkung und Regen auf, im süddeutschen Bergland zeigt sich die Sonne hingegen öfter. Im Südwesten klettern die Werte auf bis zu 30 Grad. Trockene Pfade und freie Sicht erleichtern die Wege ins Tal spürbar. Auch in Österreich begleiten solche Traditionen den spürbaren Übergang in die kühlere Jahreszeit.

Tradition im modernen Alltag

Die heilige Rosalia soll der Überlieferung nach im 12. Jahrhundert auf Sizilien gelebt haben. Ihr Gedenktag wurde mit dem Ende der Weidezeit verknüpft, während der heilige Veit für den Start steht. Heute stellt der Almabtrieb vielerorts ein Fest dar. Der Spruch erinnert an einen Einschnitt, der früher den Arbeitsalltag prägte und heute als regionale Tradition fortbesteht.