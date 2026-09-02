Cobra-Einsatz! Betrunkener drückt Abzug bei Revolver

Ein Lärmeinsatz in Spielberg endete Montag mit der Festnahme eines 67-Jährigen. Der betrunkene Mann richtete einen ungeladenen Revolver auf Polizisten und betätigte sogar den Abzug.

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Gegen 5:50 Uhr wurden Beamte wegen lauter Musik zu einem Wohnhaus in Spielberg gerufen. Da der Mann in seiner Parterrewohnung auf Klopfen, Läuten und Rufen an der Tür nicht reagierte, gingen die Polizisten auf die andere Seite des Hauses. Über ein offenes Fenster forderten sie den 67-Jährigen aus dem Bezirk Murtal auf, die Musik leiser zu stellen oder ganz abzuschalten. Dabei saß der Mann auf der Couch im Wohnzimmer und hantierte mit einer Faustfeuerwaffe.

Waffe auf die Beamten gerichtet

Nach der Aufforderung, die Waffe wegzulegen, richtete der Mann den Revolver auf die Einsatzkräfte und drückte ab. Die Waffe war jedoch nicht geladen. Die Polizisten zogen sich zurück und sicherten das Gebäude gemeinsam mit weiteren Streifen ab, bis das Einsatzkommando Cobra eintraf. Die Spezialkräfte nahmen den 67-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in dessen Wohnung fest. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Zwei Faustfeuerwaffen in der Wohnung

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden zwei Faustfeuerwaffen sichergestellt. Eine davon besaß der Mann legal, während sich die zweite offenbar unrechtmäßig in seinem Besitz befand. Gegen den bisher unbescholtenen Senior wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig und gab zu, betrunken mit der Waffe auf die Polizisten gezielt zu haben. Der 67-Jährige wird nach Ermittlungsabschluss angezeigt und befindet sich über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in der Justizanstalt Leoben.