Littering in Linz: Bereits 611 Müllsünder erwischt

Ferienzeit ist Ausmistzeit: Alleine im August wurden 87 Müllsünder registriert. Es drohen bis zu 8.500 Euro Strafe.

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Linz. Die aktuelle Statistik zeigt, dass illegale Müllablagerungen den Ordnungsdienst stark beschäftigen. Mit Stand Ende August verzeichnet der OSL seit Jahresbeginn 611 Fälle im Linzer Stadtgebiet. Allein im August wurden 87 Fälle registriert. Zudem wurden insgesamt 369 Personen in diesem Jahr wegen illegaler Müllablagerung bei vom Ordnungsdienst durchgeführten Kontrollen angezeigt.

Holzplatten besser verheizen

Kürzlich beobachteten bei einer gezielten Kontrolle bei einer Müllinsel gegenüber an der Lenaustraße Ordnungsdienstmitarbeiter zwei Personen, die mehrere Holzplatten neben den dortigen Containern abstellten. Die Ablagerung weiterer Gegenstände wurde verhindert, gegen eine beteiligte Person wurde Anzeige erstattet.