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Littering in Linz: Bereits 611 Müllsünder erwischt

Sperrmüll
© TZ Österreich Niesner
Ferienzeit ist Ausmistzeit: Alleine im August wurden 87 Müllsünder registriert. Es drohen bis zu 8.500 Euro Strafe.
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Linz. Die aktuelle Statistik zeigt, dass illegale Müllablagerungen den Ordnungsdienst stark beschäftigen. Mit Stand Ende August verzeichnet der OSL seit Jahresbeginn 611 Fälle im Linzer Stadtgebiet. Allein im August wurden 87 Fälle registriert. Zudem wurden insgesamt 369 Personen in diesem Jahr wegen illegaler Müllablagerung bei vom Ordnungsdienst durchgeführten Kontrollen angezeigt.

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