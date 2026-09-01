Kultur & Genuss: NÖs Top-Festivals im Herbst

Niederösterreichs Kultur-Festivals sorgen im Herbst an historischen Orten und in der Natur für magische Momente.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont: "Es ist das Zusammenspiel aus Kulturgenuss, Natur, Kulinarik und Erholung, das das Festival-Land Niederösterreich so einzigartig macht."

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, ergänzt: "Zu einem Kulturbesuch gehört der kulinarische Genuss einfach dazu, egal ob in typischen Wirtshäusern, beim Heurigen oder in international ausgezeichneten Lokalen." Für längere Aufenthalte empfehlen sich zudem die exklusiven "Selected-Stays-Betriebe".

Vielfalt pur

Das Herbst-Programm ist enorm vielfältig: Baden präsentiert das Fotofestival "La Gacilly-Baden Photo". Musikalische Highlights bieten die "Haydnregion Niederösterreich", "Allegro Vivo" im Waldviertel, die "Gipfelklaengen" im Mostviertel und das "Bösendorfer Festival" in Wiener Neustadt. Literatur-Fans kommen bei der "Septemberlese" in Langenlois, dem "Storytelling Festival" (Bad Schönau/Eggenburg) und den Literaturtagen in Krems auf ihre Kosten. "Wachau in Echtzeit" vereint indes Schauspiel und Musik, während das Weinherbst-Opening im Weinviertel den Startschuss für die genussvolle fünfte Jahreszeit gibt. Kulinarisch perfekt abgerundet werden all diese Kulturausflüge durch die traditionelle, aber auch innovativ interpretierte Küche der Niederösterreichischen Wirtshauskultur.