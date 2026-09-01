Zirkuselefantin Julie: Neues Zuhause in Portugal

Gute Nachrichten gibt es aus Portugal von "Pangea-Trust" , dem Lebenshof für Elefanten, die einst in Gefangenschaft leben mussten.

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Julie war eine Zirkuselefantin und ist vor einigen Wochen in ihrem neuen zu Hause angekommen. Vor wenigen Tagen zeigt Pangea Trust, dass sie sich gut entwickelt und eingelebt hat. Sie hat sich endlich vollständig hingelegt und ein Schlammbad genommen. Warum ist das wichtig? Die Position ist eine sehr verletzliche und gefährliche. Elefanten legen sich nur vollständig seitlich hin, wenn sie sich absolut sicher fühlen. Sie zeigt damit, dass sie sich gut von ihren Jahren der Gefangenschaft erholt und am Lebenshof voll und ganz wohl fühlt.

In dem neuen Lebenshof in Portugal werden bald mehr Elefanten hinzukommen. Australien war bisher bekannt für dort produzierte Schafswolle und den damit verbundenen grausamen Praktiken. Beim sogenannten Mulesing (ausgesprochen Mjulsing) werden jungen Schafen – vor allem Merino-Lämmern – Hautstücke rund um den Schwanz und am Hinterteil herausgeschnitten. Eine unvorstellbar schmerzvolle Prozedur ganz ohne Betäubung. Sinn davon ist, dass an diesen Stellen eine kahle, gespannte Narbenhaut entsteht, auf der keine Wolle mehr wächst. Dadurch können sich dort weniger Kot und Fliegen ansammeln. Diese üblichen Eingriffe könnten bald Geschichte sein.

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Die Australian Veterinary Association hat ein Ende des Mulesings verlangt. Nun werden die nächsten Schritte eingeleitet. Stattdessen sollen Fliegenresistente Schafe gezüchtet werden, an denen diese Prozedur garnicht erst vorgenommen werden muss. So klingen gerettete Löwen in ihrem neuen zu Hause: Vier Pfoten hat die beiden Löwen Leo und Alfie – wie auch viele andere - aus dem Sudan gerettet, wo ihr Leben aufgrund des Krieges gefährdet war. Viele lebten dort in Gefangenschaft. Vier Pfoten startete eine Rettungsaktion und brauchte sie ins LIONSROCK Großkatzenschutzzentrum in Südafrika. Dort erhielten sie eine eigene Station mit mehreren Gehegen und Innenbereichen, wo sie ein artgerechtes Leben führen können. Tierschutz Austria gibt auf Social Media Einblicke in ihren neuen Igel-Kindergarten, wo kleine schachte Igel aufgepäppelt und für die Wildnis vorbereitet werden.