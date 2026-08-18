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Tierschutz

Gute Nachrichten aus dem Tierschutz

Weiße Katze mit blauen Augen schaut durch ein Fenster nach draußen.
© Pexels
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PENNY engagiert sich für den Tierschutz

PENNY Österreich unterstützt das Tier-Quartier Wien künftig mit 20.000 Euro und startet damit eine langfristige Partnerschaft. Ziel ist es, die Versorgung und Vermittlung von Tieren zu unterstützen und gleichzeitig für verantwortungsvolle Tierhaltung und Tieradoption zu sensibilisieren.

Seit 2021 verzichtet das Unternehmen in Österreich zudem auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern, um Tiere vor Lärm und Stress rund um Silvester zu schützen.

Portugal weitet Zivilschutz auf Tiere aus

Portugal hat den Schutz von Tieren bei Katastrophen nun offiziell in das staatliche Zivilschutzsystem aufgenommen. Seit 8. August 2026 müssen Gemeinden bei Notfall- und Katastrophenplanung auch die Suche, Rettung, Evakuierung, Unterbringung und Versorgung von Tieren berücksichtigen. Das neue Gesetz, das ausdrücklich auch den Schutz Tieren umfasst, ist bereits in Kraft. Tiere müssen somit bei Bränden, Überschwemmungen und anderen Katastrophen evakuiert werden.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 16.08.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 23.08.2026, 18:30 Uhr.

Die GARTEN TULLN nimmt sich dem Thema Klimaschutz an

Gezeigt werden konkrete Möglichkeiten, wie Gärten an Hitze und Trockenheit angepasst werden können. Ein Beispiel ist das "Nie wieder gießen"-Beet: Ein mageres, durchlässiges Substrat und trockenheitsverträgliche Pflanzen wie Lavendel ermöglichen eine attraktive Blühfläche, die zahlreichen Insekten und vor allem Hummeln Lebensraum bietet. Auch Bergminze, Wüstensalbei kommen über Monate hinweg ohne zusätzlicher Bewässerung aus. Damit zeigt Garten Tulln, wie ein an das Klima angepasster Garten, Wasserressourcen schonen und Lebensraum für Insekten bieten kann.

Igelkindergarten bei Tierschutz Austria

Bei Tierschutz Austria gibt es erstmals einen Igel-Kindergarten. Rund 80 Igelbabys werden in der Wildtierstation versorgt. Im Igel-Kindergarten wachsen etwas ältere Jungigel gemeinsam auf, fressen, spielen und bereiten sich auf die spätere Auswilderung vor. Und jetzt kannst auch du dich für Tierschutz einsetzen. Denn startbereite Igel suchen Gärten, in denen sie ausgewildert werden können. Igel mögen unordentliche Gärten mit Laub oder Reisig und vielen Insekten, Würmern. Wenn du also einen naturnahen Garten hast, der einem Igel ein neues zu Hause schenken kann, trage dich auf tierschutz-austria.at für die Gartenvignette ein.

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