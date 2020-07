SPÖ-Chefin Rendi-Wagner fordert am Donnerstag, dass alle Tourismus-Mitarbeiter regelmäßig alle 2 Wochen getestet werden sollten.

Zur ihrem eigenen Schutz sollen alle Tourismus-Mitarbeiter alle 14 Tage getestet werden - das soll auch dem Tourismusstandort Österreich Sicherheit geben, so Rendi-Wagner in der Pressekonferenz. Mehr Infos folgen in Kürze.