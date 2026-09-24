18 Elefanten in Kenia gestorben – Cyanid bei sechs Tieren nachgewiesen

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In Kenia sind im Ökosystem rund um den Amboseli-Nationalpark 18 Elefanten gestorben. Die Behörden ermitteln wegen eines möglichen Vergiftungsfalls, vier Verdächtige wurden festgenommen. Bei Untersuchungen der ersten zehn Kadaver wurde in sechs Fällen Cyanid nachgewiesen. Die Proben wurden unter anderem von der Universität Nairobi und dem staatlichen Chemielabor untersucht.

Die ersten 15 Todesfälle wurden zwischen dem 24. Juni und dem 24. Juli im Amboseli-Nationalpark, im Kimana-Schutzgebiet und auf der Kuku-Ranch registriert. Die betroffenen Elefanten zeigten laut Wildtierbehörden vor ihrem Tod Anzeichen von teilweiser Lähmung. Die Ermittler fanden zudem verschiedene Substanzen, darunter Chemikalien, die mit den Todesfällen in Zusammenhang stehen könnten.

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Die Hintergründe sind auch vor dem zunehmenden Konflikt zwischen Menschen und Wildtieren zu sehen. Rund um den Amboseli-Nationalpark werden ehemalige Wildtierkorridore zunehmend landwirtschaftlich genutzt. Dadurch kommen Elefanten häufiger mit Feldern und Menschen in Kontakt und verursachen Ernteschäden. Gleichzeitig berichten die Behörden von zunehmenden Gefahren für Menschen und Vieh sowie von Angriffen durch Raubtiere.

Der stellvertretende Leiter des Amboseli-Ökosystems, Gilbert Rop, erklärt, dass die Haltung der lokalen Bevölkerung zum Naturschutz grundsätzlich positiv sei. Gleichzeitig trage die Bevölkerung einen hohen Preis für den Schutz der Wildtiere, weil sie immer wieder mit den Folgen des Mensch-Wildtier-Konflikts konfrontiert sei.

Auch die betroffenen Bauern stehen dadurch unter Druck. Der Landwirt Amos Gitau berichtet, dass Elefanten immer wieder auf seine Felder kommen und dort mehrere Tage bleiben können. Die Tiere finden auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen Nahrung und richten dabei Schäden an.

Für das Ökosystem sind die Todesfälle besonders schwerwiegend. Zwischen dem Amboseli-Gebiet und der Landschaft von West-Kilimandscharo bewegen sich rund 2.100 Elefanten. "Der Verlust von 18 Elefanten ist ein schwerer Schlag für die Elefantenpopulation in diesem Ökosystem", sagt Rop.