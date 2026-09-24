Flut an Katzenkindern: Ganzjährig Unterstützung für Tierheime nötig

Die Zahl der Katzenbabys in den österreichischen Tierheimen bleibt auch nach dem Sommer hoch.

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Im Tierschutzhaus Vösendorf werden mittlerweile das ganze Jahr über Katzenbabys und Jungtiere aufgenommen. Ein Grund dafür sind mildere Winter, durch die Katzen beinahe ganzjährig paarungsbereit sind. Gleichzeitig gibt es weiterhin viele unkastrierte Freigängerkatzen, wodurch sich die Zahl der ungeplanten Würfe erhöht.

Aktuell betreut das Tierschutzhaus rund 420 Katzen, etwa 100 davon sind Baby- und Jungkatzen. Für die Tierheime bedeutet das einen hohen zusätzlichen Betreuungsaufwand. Besonders verwaiste Katzenbabys brauchen intensive Pflege und müssen teilweise rund um die Uhr mit der Flasche versorgt werden. Dafür wurde vor drei Jahren das "Glückskatzenprojekt" von Tierschutz Austria ins Leben gerufen.

Ziel des Projekts ist es, die sogenannten Flaschenkinder sicher aufzuziehen, medizinisch zu versorgen und auf ein neues Zuhause vorzubereiten. Im vergangenen Jahr konnte Tierschutz Austria 624 Katzen in ein neues Zuhause vermitteln. Auch heuer soll möglichst vielen Tieren dieser Start in ein neues Leben ermöglicht werden.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 20.09.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 27.09.2026, 18:30 Uhr.

Unterstützung kommt dabei von den Marken "Mars" und "Whiskas". Rund um den Welttierschutztag am 4. Oktober läuft von 24. August bis 11. Oktober 2026 eine Spendenaktion: Beim Kauf von Aktionsprodukten der Marken Whiskas und Pedigree werden automatisch fünf Euro an Tierschutz Austria und das Glückskatzenprojekt gespendet.

Wer einer Katze ein neues Zuhause geben möchte, kann ebenfalls helfen. Die Jungtiere werden im Tierschutzhaus grundsätzlich zu zweit oder zu einer bereits vorhandenen gleichaltrigen Katze vermittelt. So bekommen die Tiere nicht nur ein neues Zuhause, sondern zugleich die Chance auf ein artgerechtes und sicheres Leben.