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Bald geht's los

Schlumpfwelt Traiskirchen: Ticket-Start!

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Die Schlümpfe freuen sich auf Besucher.
© Stadtgemeinde Traiskirchen/René Brunhölzl
Im niederösterreichischen Bezirk Baden wird am 23. Oktober die Schlumpfwelt Traiskirchen ihre Pforten öffnen.
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Noch laufen die Vorbereitungen, pünktlich zum 68. Geburtstag der Schlümpfe soll dann das berühmte Comic-Dorf auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern erstmals physisch erlebbar werden.

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Am Freitag (4. September) startet der offizielle Ticketvorverkauf, wurde am Dienstag mitgeteilt.

Erste eigenständige Schlumpfwelt Europas

Gesetzt wird ab Oktober in der laut einer Aussendung ersten eigenständigen Schlumpfwelt Europas auf das Prinzip des "Edutainments" - eine harmonische Verbindung aus Bildung und Spaß. Besucher und vor allem Kinder sollen dabei auch zum Mitmachen animiert werden: "Im sechs Meter hohen Schlaubaum erkunden sie den Waldkreislauf, während am Schlumpfstrand echtes Teamwork gefragt ist, um gemeinsam ein Floß über den Teich zu steuern". An interaktiven Tischen der Wasserwerkstatt sollen zudem physikalische Prinzipien wie Strömung und Druck spielerisch begreifbar gemacht werden.

Aufgewartet wird in Summe mit 15 interaktiven Attraktionen. Dazu zählen u.a. auch ein mysteriöses Gargamelhaus und ein sogenannter Wolkenflitzer. Geschaffen werden soll in Summe ein Freizeiterlebnis, das Generationen verbindet.

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