BM Sporrer
Dringend benötigte Justizbeamte angelobt
Im Steinernen Saal des Linzer Landhauses wurden am Dienstag 50 neue Justizwachebedienstete feierlich angelobt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) begrüßte gemeinsam mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) die neuen Beamten und dankte ihnen für ihre Bereitschaft, eine verantwortungsvolle Aufgabe im Dienste der Gesellschaft zu übernehmen.
"Ein starker Rechtsstaat zeigt sich nicht nur darin, dass Gesetze beschlossen werden. Er zeigt sich vor allem darin, dass Regeln gelten, Konsequenzen haben und auch durchgesetzt werden. Dafür braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen, Haltung zeigen und auch in schwierigen Situationen standfest bleiben. Genau dafür danke ich unseren neuen Justizwachebediensteten", betont Landeshauptmann Stelzer.
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Der Strafvollzug sei ein unverzichtbarer Teil der Sicherheitsarchitektur, auch wenn ein großer Teil dieser Arbeit hinter verschlossenen Türen stattfinde.
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