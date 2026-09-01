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Dringend benötigte Justizbeamte angelobt

Justizbeamte
© Land OÖ
Im Juni 2025 waren 192 Planstellen im Justizwachdienst unbesetzt. Zuletzt gab es einen leichten Aufwärtstrend bei den Bewerbungen.
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Im Steinernen Saal des Linzer Landhauses wurden am Dienstag 50 neue Justizwachebedienstete feierlich angelobt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) begrüßte gemeinsam mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) die neuen Beamten und dankte ihnen für ihre Bereitschaft, eine verantwortungsvolle Aufgabe im Dienste der Gesellschaft zu übernehmen.

"Ein starker Rechtsstaat zeigt sich nicht nur darin, dass Gesetze beschlossen werden. Er zeigt sich vor allem darin, dass Regeln gelten, Konsequenzen haben und auch durchgesetzt werden. Dafür braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen, Haltung zeigen und auch in schwierigen Situationen standfest bleiben. Genau dafür danke ich unseren neuen Justizwachebediensteten", betont Landeshauptmann Stelzer.

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