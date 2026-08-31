Grieskirchner sparten ein Fünftel des Wassers

Die Wassersparverordnung im Großraum Grieskirchen zeigt Wirkung. Der Verbrauch ist um rund 20 Prozent gesunken. Wegen niedriger Grundwasserstände könnten die Einschränkungen dennoch den gesamten Herbst bestehen bleiben.

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Grieskirchen. Die seit rund zwei Monaten geltende Wassersparverordnung im Großraum Grieskirchen zeigt Wirkung. Der Wasserverbrauch ist seither um rund 20 Prozent zurückgegangen. Trotz des Endes der großen Sommerhitze bleiben die Einschränkungen vorerst bestehen. Grund dafür sind die anhaltende Trockenheit und deutlich gesunkene Grundwasserstände.

Autowaschen in der eigenen Einfahrt, Rasensprengen, das großflächige Reinigen von Fassaden oder das Befüllen privater Pools bleiben im Raum Grieskirchen weiterhin verboten. Mit der Verordnung reagierte die Stadtgemeinde auf die angespannte Wasserversorgung während der trockenen Sommermonate.

Nach Angaben des Wasserverbands Grieskirchen und Umgebung konnte der Verbrauch seit Inkrafttreten der Maßnahmen um rund ein Fünftel reduziert werden. Damit sei verhindert worden, dass es zu größeren Problemen bei der Versorgung der Haushalte kommt.

Wasserversorgung stand auf der Kippe

Ohne die Einsparungen hätte die Gefahr bestanden, dass die Wasserversorgung in Teilen der Region nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann, erklärte August Wiesinger, Geschäftsführer des Wasserverbands Grieskirchen und Umgebung. Die Bevölkerung habe sich weitgehend an die Vorgaben gehalten.

Grundwasserstände deutlich gesunken

Obwohl die extreme Hitze inzwischen vorbei ist, bleibt die Wassersparverordnung vorerst in Kraft. Nach Angaben des Wasserverbands könnte sie sogar während des gesamten Herbstes gelten. Entscheidend dafür ist nicht nur die aktuelle Wetterlage, sondern die langfristige Entwicklung der verfügbaren Wasserreserven.

Messungen zeigen, dass die Grundwasserstände im Raum Grieskirchen innerhalb der vergangenen zehn Jahre um rund 30 Prozent zurückgegangen sind. Deshalb reicht auch der derzeit niedrigere Verbrauch alleine nicht aus, um die Versorgung langfristig abzusichern.

Zusätzliches Wasser wird daher aus Bad Schallerbach zugekauft. Dieses wird über Schlüßlberg nach Grieskirchen geleitet und soll die Versorgung der Bevölkerung unterstützen.