Spital
Neunjährige nach Sturz vom Pferd schwer verletzt
Eine Neunjährige ist am Samstagnachmittag in Schöder (Bezirk Murau) beim Versuch, auf ein Pferd zu steigen, heruntergefallen und hat sich eine schwere Armverletzung zugezogen.
Laut Polizei gehört das Tier ihrem Nachbarn, sie kennt es seit längerer Zeit. Das Pferd war nicht gesattelt, aber angebunden. Die junge Steirerin wurde nach der medizinischen Erstversorgung per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
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