Frankfurt-Flüge ab Linz nur zu 30 Prozent ausgelastet

Die Frankfurt-Verbindung ab Linz ist im Juli 2026 nur schwach ausgelastet gewesen. Durchschnittlich saßen rund 22 Passagiere in den Maschinen der dänischen Fluggesellschaft DAT.

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Linz. Die Flugverbindung zwischen Linz und Frankfurt hat im Juli 2026 deutlich weniger Passagiere verzeichnet als im Vorjahr. Nach den veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes nutzten 2.658 Passagiere die insgesamt 122 Flüge der dänischen Fluggesellschaft DAT. Im Durchschnitt waren damit nur rund 22 Fluggäste pro Flug an Bord. Die Auslastung der eingesetzten ATR 72 lag bei rund 30 Prozent.

Einzelne Flüge waren mit mehr als 30 Passagieren besser gebucht. Vor allem bei einigen Mittagsverbindungen lag die Zahl der Fluggäste allerdings lediglich im niedrigen einstelligen Bereich. Zu berücksichtigen ist, dass der Juli aufgrund der Ferienzeit und der geringeren Zahl an Geschäftsreisen generell zu den schwächeren Verkehrsmonaten zählt.

Deutlich weniger Passagiere als im Vorjahr

Besonders deutlich fällt der Vergleich mit Juli 2025 aus. Damals wurden auf der Verbindung zwischen Linz und Frankfurt insgesamt 6.546 Passagiere gezählt. Die von Austrian Airlines beauftragte Fluggesellschaft Braathens absolvierte damals 180 Flüge und erreichte eine Auslastung von rund 50 Prozent.

Damit ging die Zahl der Passagiere innerhalb eines Jahres um rund 59 Prozent zurück. Allerdings wurden im Vorjahr auch deutlich mehr Flüge angeboten.

Salzburg und Graz mit höheren Passagierzahlen

Ein Blick auf die Frankfurt-Verbindungen anderer österreichischer Flughäfen zeigt deutliche Unterschiede. In Salzburg wurden im Juli 27.583 Passagiere auf der Frankfurt-Strecke gezählt. Das entsprach einem Plus von rund 27,5 Prozent. Durchschnittlich waren dort etwa 124 Fluggäste pro Flug unterwegs.

In Graz nutzten im selben Zeitraum 17.623 Passagiere die Verbindung nach Frankfurt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete das einen leichten Rückgang von rund 1,5 Prozent.

Für Linz könnten vor allem die verkehrsstärkeren Monate September und Oktober zeigen, wie sich die Nachfrage auf der Frankfurt-Verbindung weiterentwickelt.