Höchste 7-Tages-Inzidenz: Das sind Österreichs Corona-Hotspots

Die 20 schlimmsten Bezirke Österreichs ++ Wo die Corona-Zahlen in der 7-Tages-Inzidenz am höchsten sind:

Am Donnerstag sind in Österreich wieder knapp 4.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Seit Mittwoch kamen 3.969 neue Fälle hinzu - im Schnitt der vergangenen Woche wurden täglich 3.913 Neuinfektionen verzeichnet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte in einer Aussendung, dass die Intensivstationen weiterhin stark überlastetet und die Zahl der Toten zu hoch ist. Seit Beginn der Pandemie sind 3.538 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 92 Coronavirus-Tote gemeldet, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Der Großteil der Todesopfer wurde im November registriert - 2.075 waren es im Vormonat. "Es ist unser Hauptziel, diese viel zu vielen Todesfälle möglichst rasch möglichst stark zu verringern. Es wäre höchste Zeit, dass angesichts dieser dramatischen Zahlen Corona-Leugner und Corona-Verharmloser, die die Bevölkerung in den vergangenen Monaten massiv verunsichert haben, endlich nachdenklich werden und umdenken und ihre Kommunikation der Verunsicherung beenden", forderte Anschober.

Das sind die Bezirke mit dem höchsten 7-Tages-Inzidenzwert