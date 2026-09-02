81-Jähriger wurde Rolex vom Handgelenk gestohlen

Die Polizei sucht die beiden Frauen, die mit ihrer Beute in einem hellem Kleinwagen geflohen sind.

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Eine 81-Jährige aus Wels hat laut eigenen Angaben am Dienstagvormittag die Einfahrt zu ihrem Haus gefegt, wobei das Grundstück eingezäunt ist. Plötzlich seien zwei unbekannte Frauen vor dem Grundstück am Gehsteig gestanden und hätten die 81-Jährige in ein Gespräch verwickelt. Die unbekannten Frauen hätten der 81-Jährigen unbedingt die Hand geben wollen, woraufhin diese ihre rechte Hand durch die Streben der Eingangstür streckte. Anschließend hätten die Frauen die Hand der 81-Jährigen gewaltsam festgehalten und ihr die getragene Markenuhr gewaltsam heruntergerissen. Die Frauen sollen daraufhin einige Meter stadteinwärts gelaufen sein, ehe sie in einen hellen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen gestiegen und mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren sind.

Zeugen gesucht

Zeugen, die am Dienstag, 1. September zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr im Stadtgebiet von Wels einen solchen hellen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter Tel.: 059133403188 zu melden.