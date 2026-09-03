Volksgarten bekommt 299.000 Euro-Beleuchtung

Die drei Hektar große Fläche gilt als Treffpunkt für die Drogen- und Obdachlosen-Szene.

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Der Park zwischen Hauptbahnhof und der Linzer Landstraße wird sicherer: Die Stadt Linz hat am Donnerstag die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung im Volksgarten im Stadtsenat einstimmig beschlossen. Insgesamt werden 39 bestehende Lichtpunkte demontiert und durch moderne Lichtstelen ersetzt. Für das Vorhaben ist ein maximaler Kostenrahmen von 299.000 Euro inklusive Umsatzsteuer vorgesehen. Die Umsetzung ist für Oktober 2026 geplant.

Lichtverschmutzung

Neben der Sicherheit berücksichtigt die Planung auch ökologische Anforderungen. Die ausgewählten rückwärtigen Lichtmodule arbeiten mit einer Lichtfarbe von 2700 Kelvin sowie schwarzen Reflektoren mit Komfortlinsen und erfüllen damit die Anforderungen von Dark-Sky-Organisationen.