Stau-Chaos am Wochenende: Diese Strecken sind betroffen

Ferienende, Rückreisewelle und Ausflugsverkehr: Am ersten September-Wochenende müssen Autofahrer auf zahlreichen Transitstrecken mit Verzögerungen rechnen. Besonders rund um Tunnel, Grenzübergänge und Baustellen dürfte es eng werden.

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Die Ferien sind vorbei und das merkt man am Wochenende nicht nur am Schulbeginn. Mit dem Ferienende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rollt gleichzeitig eine große Rückreisewelle durch Österreich. Dazu kommen Urlauber aus Deutschland, die noch Richtung obere Adria und Gardasee unterwegs sind. Laut ÖAMTC ist deshalb vor allem am Samstag und Sonntag mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Hier drohen die längsten Staus

Besonders kritisch wird es auf der A10 Tauern Autobahn. Rund um die Tunnelbereiche, Mautstellen und Baustellen – unter anderem zwischen Flachauwinkel und Golling – kann es zu längeren Verzögerungen kommen. Auch im Raum Spittal an der Drau ist mit dichtem Verkehr zu rechnen.

Auf der A11 Karawanken Autobahn ist vor allem der Abschnitt zwischen St. Jakob und dem Grenzübergang am Karawankentunnel betroffen. Wer über Tirol unterwegs ist, sollte außerdem den Fernpass (B179) im gesamten Verlauf möglichst nicht unterschätzen.

Auch an mehreren Grenzübergängen wird Geduld gefragt sein: Auf der A1 vor dem Walserberg, auf der A4 vor Nickelsdorf, auf der A8 vor Suben und auf der A9 vor Spielfeld kann sich der Verkehr stauen.

Weitere Problemstellen im Überblick

Stau mit vielen Autos und Wohnmobilen © Getty Images

A1 Westautobahn: Großraum Salzburg, insbesondere vor dem Walserberg

Großraum Salzburg, insbesondere vor dem Walserberg A2 Südautobahn: Baustellenbereich Modriach–Packsattel sowie ab Wiener Neudorf Richtung Wien

Baustellenbereich Modriach–Packsattel sowie ab Wiener Neudorf Richtung Wien A4 Ostautobahn: Grenzübergang Nickelsdorf

Grenzübergang Nickelsdorf A9 Pyhrnautobahn: Gleinalm- und Bosrucktunnel sowie Grenzübergang Spielfeld

Gleinalm- und Bosrucktunnel sowie Grenzübergang Spielfeld A10 Tauern Autobahn: Tunnel, Mautstellen, Baustellenbereiche und Raum Spittal

Tunnel, Mautstellen, Baustellenbereiche und Raum Spittal A11 Karawanken Autobahn: St. Jakob bis Karawankentunnel

St. Jakob bis Karawankentunnel A12 Inntal Autobahn: Kufstein/Kiefersfelden bis Innsbruck

Kufstein/Kiefersfelden bis Innsbruck A13 Brennerautobahn: Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke

Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke A14 Rheintal/Walgau Autobahn: Dornbirn bis Hohenems

Dornbirn bis Hohenems S16 Arlberg Schnellstraße: vor den Tunnelbereichen

vor den Tunnelbereichen B169 Zillertal Straße: zwischen Inntal und Kaltenbach

zwischen Inntal und Kaltenbach B179 Fernpassstraße: zwischen Inntal und Füssen

zwischen Inntal und Füssen B181 Achenseestraße: Wiesing bis Achenpass

Wiesing bis Achenpass B189 Mieminger Straße: Telfs bis Nassereith

Telfs bis Nassereith L190 Vorarlberger Straße: Großraum Feldkirch

Sonntag wird Richtung Wien besonders voll

Am Sonntagnachmittag verschiebt sich der Verkehrsschwerpunkt zunehmend in Richtung Wien. Dann treffen Heimreisende auf Tagesausflügler und Rückkehrer von Wochenendtrips. Besonders auf der A21, A2, A4 sowie der Brünner Straße (B7) ist mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Auch die A1 und A23 gehören zu den problematischen Einfallsrouten.