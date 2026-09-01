Ausflugsziele mit Wow-Faktor: Diese Burgen in Österreich müssen Sie gesehen haben

Bei angenehmen Temperaturen über jahrhundertealte Mauern spazieren, durch imposante Burgtore schreiten und dabei den spektakulären Blick über die herbstliche Landschaft genießen: Was könnte es Schöneres geben?

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Die große Sommerhitze ist vorbei, die Natur zeigt sich langsam in ihren ersten Herbstfarben und viele Sehenswürdigkeiten lassen sich jetzt besonders entspannt erkunden. Warum also nicht einmal auf den Spuren von Rittern, Königen und längst vergangenen Zeiten wandeln? Österreichs Burgen bieten spektakuläre Ausblicke, jede Menge Geschichte und die perfekte Kulisse für einen herbstlichen Tagestrip. Wir zeigen sieben besonders beeindruckende Ziele, die jetzt ganz oben auf der Ausflugsliste stehen sollten.

Burg Hohenwerfen, Salzburg

Burg Hohenwerfen © Getty Images

Wenn man sich im Salzburger Land dem Tennengebirge nähert, stockt einem fast der Atem: Die Burg Hohenwerfen thront majestätisch auf einem 155 Meter hohen Felskegel. Im September, wenn die ersten Herbstnebel morgens durch das Tal ziehen, wirkt sie besonders mystisch. Das absolute Highlight: Die täglichen Flugvorführungen des historischen Landesfalkenhofs. Die beeindruckenden Greifvögel mit der Kulisse der steilen Berge im Hintergrund sind ein echtes Erlebnis. Wer nicht gerne zu Fuß hinaufstapft, kann übrigens auch ganz bequem den Aufzug nutzen.

Die Riegersburg, Steiermark

Die Riegersburg © Getty Images/Westend61

Ein Ausflug in die Südoststeiermark lohnt sich im Frühherbst ganz besonders. Die imposante Riegersburg sitzt auf den Klippen eines erloschenen Vulkans. Der Weg nach oben führt vorbei an knarrenden Zugbrücken und herbstlich leuchtenden Weingärten, die Ihnen direkt zu Füßen liegen. Für Action-Fans: Schnappen Sie sich ein Klettersteigset. Der Klettersteig verläuft direkt durch den Burgfelsen und bringt auch sportliche Neulinge sicher nach oben. Danach können Sie sich im Hexenmuseum gruseln oder in der nahegelegenen Zotter Schokoladenmanufaktur stärken.

Burg Kreuzenstein, Niederösterreich

Burg Kreuzenstein © Getty Images

Man nennt sie nicht umsonst die "Musterburg": Burg Kreuzenstein, nur wenige Kilometer nördlich von Wien in Leobendorf gelegen, ist der Inbegriff einer klassischen Mittelalterburg. Tatsächlich wurde sie im 19. Jahrhundert aus Original-Bauteilen verschiedenster Burgen ganz Europas zusammengesetzt. Genau dieses Aussehen machte sie schon mehrfach zu einer gefragten Filmkulisse für internationale Hollywood-Produktionen. Sie eignet sich perfekt für einen entspannten Sonntagsausflug. Vor Ort können Sie bei Führungen durch die Waffensammlung und Rüstkammer in die Vergangenheit reisen und danach in der historischen Burgtaverne einkehren.

Burgruine Aggstein, Niederösterreich

Burgruine Aggstein © Getty Images/Westend61

Die berühmte Ruine Aggstein krönt einen steilen Felsen 300 Meter über der Donau. Versteckte Stiegen, kleine Höfe, Aussichtstürme und ein tiefes Verlies machen dieses alte Raubritternest zum ultimativen Erkundungsplatz. Gerade im September, wenn die Wälder in bunten Farben leuchten und die Weinernte beginnt, haben Sie von hier oben das mit Abstand beste Fotomotiv der Region.

Burg Lockenhaus, Burgenland

Burg Lockenhaus © Getty Images

Die Burg Lockenhaus im Burgenland gilt als ehemalige Behausung des sagenumwobenen Templerordens. Im unterirdischen Kultraum, dessen ursprüngliche Bedeutung die Forscher bis heute vor Rätsel stellt, wird die Magie vergangener Jahrhunderte greifbar. Im angrenzenden Naturpark Geschriebenstein lässt es sich im September wunderbar bei mildem Wetter wandern. Wer danach Hunger hat, kann im Burg-Restaurant bei einem zünftigen Ritteressen zuschlagen.

Burg Hochosterwitz, Kärnten

Burg Hochosterwitz © Getty Images

Mitten im idyllischen Mittelkärnten ragt ein 150 Meter hoher Kalksteinfelsen empor, auf dessen Spitze die prächtige Burg Hochosterwitz thront. Um zur eigentlichen Hauptburg nach oben zu gelangen, müssen Sie einen steilen Weg passieren, der von genau 14 historischen Burgtoren bewacht wird. Hinter jedem Tor eröffnet sich ein neues, atemberaubendes Panorama über das Kärntner Land. Wer den Fußweg (für den man etwa 1,5 Stunden einplanen sollte) umgehen möchte, kann ganz bequem den Schrägaufzug, die Fürst-Max-Bahn, nach oben nehmen. Auf dem Gipfel warten spannende Rüstkammern und ein tolles Burgrestaurant, in dem Sie mit herzhafter Kärntner Küche belohnt werden.

Burgenwelt Ehrenberg, Tirol

Burgenwelt Ehrenberg © Getty Images

In der Burgenwelt Ehrenberg trifft Mittelalter auf extremen Adrenalin-Kick. Das Highlight: Die highline179. Diese spektakuläre Fußgänger-Hängebrücke im Tibet-Style verbindet die Ruine Ehrenberg mit dem gegenüberliegenden Fort Claudia. In schwindelerregenden 114 Metern Höhe überqueren Sie die Fernpassstraße und legen über den schmalen Gitterrostboden ganze 406 Meter zurück. Das erfordert zwar etwas Mut, belohnt Sie aber gerade im Herbst mit einem 360-Grad-Blick auf die Berge und das Zugspitzgebiet. Keine Sorge: Die 70 Tonnen schwere Konstruktion ist extrem sicher und hält Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h sowie 500 Personen gleichzeitig stand.