Wo Wandern, Wellness und Kulinarik verschmelzen

Vier alpine Refugien, in denen aktive Tage in den Bergen in außergewöhnliche Wellness- und Kulinarikerlebnisse münden.

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Wellness mit Aussicht im Schütterhof

Nach einem erlebnisreichen Wandertag in der Region Schladming-Dachstein rund um den Steirischen Bodensee freuen wir uns, die Wanderschuhe gegen den Bademantel zu tauschen. Im Vier-Sterne-Hotel Schütterhof (www.schuetterhof.com) in Rohrmoos wartet ein 2.000 Quadratmeter großer Spa-Bereich, der Erholung auf höchstem Niveau verspricht. Besonders beeindruckend: Gleich zwei Infinity-Pools eröffnen spektakuläre Ausblicke auf das Ennstal, Schladming und das markante Dachsteinmassiv. Das Herzstück der neuen Wellnesswelt ist der Infinity-Pool bei der Saunalandschaft. Der zweigeteilte Pool verfügt über ein acht Meter langes Tauchbecken und bietet die perfekte Abkühlung nach einem der geführten Saunaaufgüsse. Die großzügige Saunawelt ist, ebenso wie der 25 Meter lange Infinity-Pool, Gästen ab 16 Jahren vorbehalten und ein Rückzugsort für Ruhesuchende. Familien finden im separaten Family Spa mit Hallenbad und Whirlpool ihren Wohlfühlplatz.

Im Schütterhof schwitzt man mit Wow-Blick. Die Panoramasauna liefert das Gipfelkino. © Steiner

Vom Infinity-Pool direkt an den Genießertisch

Im Hotel Schütterhof beginnt jener Teil des Urlaubstags, den viele Gäste ebenso herbeisehnen wie die Bergtour selbst: das genussvolle Ankommen. Doch der Schütterhof versteht sich nicht nur als Wellnesshotel, sondern ebenso als Adresse für echte Genießer. Im Speisesaal "Panorama" oder im lichtdurchfluteten Wintergarten schweift der Blick über Schladming und den Hochwurzen, während auf den Tellern alpine Naturküche mit modernem Anspruch serviert wird. Bereits das Frühstück setzt mit frisch zubereiteten Eierspeisen, Müslibar und Saftstation Maßstäbe. Am Nachmittag laden hausgemachte Kuchen und herzhafte Snacks zur Stärkung ein, bevor am Abend ein viergängiges Menü den Tagesabschluss zelebriert. Fisch, Fleisch, vegetarische Kreationen und österreichische Klassiker aus "Omas Kochbuch" wechseln sich mit Spezialitäten- und Grillbuffets ab. Wer nach dem Dessert noch verweilen möchte, findet vor dem Kamin der Panoramabar den perfekten Platz.

Good Life Resort Riederal: Schaumbad mit Pinzgauer Dolomitenblick. © Carmen Huter

Riederalm: Zwischen Mountain Spa und alpinem Sternegenuss

Im Herzen des Salzburger Landes ist die Riederalm (https://riederalm.com/de/) weit mehr als ein Wellnesshotel. Das Good Life Resort vereint Familienfreundlichkeit, luxuriöse Rückzugsorte und Sterne-Küche. Wer tagsüber die Leoganger Bergwelt erkundet, findet im 2.000 Quadratmeter großen Mountain Spa beste Voraussetzungen zum Regenerieren. Besonders beeindruckend ist der 20 Meter lange Thermalpool mit heilendem Thermalwasser und angenehmen 33 Grad. Getrennte Bereiche für Familien und Erwachsene schaffen dabei Raum für individuelle Urlaubsmomente. Luxus erhält in den neuen Penthouse-Suiten eine besondere Dimension. Bodentiefe Fenster eröffnen Ausblicke auf die markanten Leoganger Steinberge, während private Saunen, großzügige Dachterrassen und die spektakulären Hängematten-Badewannen für außergewöhnliche Urlaubserlebnisse sorgen. Kulinarisch nimmt Juniorchef Andreas Herbst, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, zusätzlich einem Grünen Michelin-Stern und vier Gault&Millau-Hauben, seine Gäste mit auf eine Genussreise, die von eleganten Gala-Dinners bis zu kreativen Gourmet-Abenden reicht. Ein Höhepunkt ist das vielfach ausgezeichnete Restaurant "dahoam", wo Regionalität und Handwerkskunst und Leidenschaft zu außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen verschmelzen.

DAS.GOLDBERG: Ein Logenplatz für Ruhe, alpine Weite und Regeneration

Im DAS.GOLDBERG in Bad Hofgastein ist der Traumblick inklusive. © Carmen Huter

Hoch über dem Gasteinertal gelegen, scheint DAS.GOLDBERG (www.dasgoldberg.at) zwischen Himmel und Bergwelt zu schweben. Das Design- und Wellnesshotel versteht sich als Kraftplatz für all jene, die in der Natur neue Energie schöpfen möchten. Wanderer, Biker und Bergliebhaber finden hier einen luxuriösen Rückzugsort mit spektakulärem Blick auf die Gipfel der Hohen Tauern.Im 1.500 Quadratmeter großen Nature‘s Nest Spa wird die Natur selbst zum Gestaltungselement. Zirbenholz, Stein, Loden und Leder schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit. Durch großflächige Glasfronten verschmelzen Innen- und Außenraum zu einem beeindruckenden Panorama. Der Infinity-Pool eröffnet den Blick auf die alpine Weite, während Naturbadesee, Whirlpool und Ruhezonen zum Loslassen einladen. Ein weltweit nahezu einzigartiges Erlebnis bietet der Goldstollen. Nach alter Gasteiner Tradition geschaffen, sorgen 42 Grad Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit für intensive Regeneration von Atemwegen und Muskulatur.

Infinity-Feeling vor der Kulisse des Dachsteins bietet das Natur- und Wellnesshotel Höflehner. © Natur- und Wellnesshotel Höflehner

Natur- und Wellnesshotel Höflehner: Alpine Wellnessdimensionen

Direkt am Gumpenberg in Haus im Ennstal gelegen, eröffnet das Natur- und Wellnesshotel Höflehner (www.hoeflehner.com) einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen und Naturerlebnisse in den Schladminger Tauern. Nach aktiven Stunden wartet eines der beeindruckendsten Spa-Angebote der Steiermark: Das 5.000 m2 große Premium Alpin SPA verbindet Wasser, Wärme und Natur zu einem ganzheitlichen Erholungskonzept. Das Herzstück bildet die großzügige Wasserwelt mit ganzjährig beheiztem 25-Meter-Sportbecken, Infinity Luxury Whirlpool, Rooftop Whirlpool, Naturbadeteich sowie Innen- und Außenpools. Auch die Saunalandschaft setzt Maßstäbe. Zwölf unterschiedliche Saunen und Dampfbäder, von der Zirben-Biosauna über die Honigdampfsauna bis zur spektakulären Panoramasauna, laden zum bewussten Entschleunigen ein. Und kulinarisch trifft Regionalität auf kreative Kochkunst. Saisonale Produkte aus der Umgebung werden zu modernen Interpretationen alpiner Klassiker verarbeitet.