Weinan trifft Niederösterreich

Ein Nachmittag im Zeichen der internationalen Verständigung: Am Donnerstag begrüßte FPÖ-Niederösterreich-Klubobmann Reinhard Teufel gemeinsam mit den Abgeordneten Hubert Keyl und Alexander Schnabel eine hochrangige Delegation aus der chinesischen Millionenmetropole Weinan im freiheitlichen Landtagsklub.

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Angeführt wurde die Gruppe von Bürgermeister Wang Xin, der von einem mehrköpfigen Begleitstab nach Niederösterreich begleitet wurde - ein Treffen, das die globale Vernetzung der Region einmal mehr unter Beweis stellte.

Ins Gespräch vertieft. © FPÖ NÖ

Landwirtschaft als gemeinsame Sprache über Kontinente hinweg

Im Zentrum des regen Austauschs standen Themen, die Österreich und China trotz aller kulturellen und geografischen Distanz verbinden: Landwirtschaft, Wald und Aufforstung, wirtschaftliche Entwicklung sowie das in Österreich fest verankerte Freiwilligenwesen.

Gerade der Blick über den eigenen Tellerrand hinweg eröffnete beiden Seiten neue Perspektiven auf Herausforderungen, die weltweit ähnlich gelagert sind, aber regional ganz unterschiedlich gelöst werden.

Große Nation, kleines Land - viele Gemeinsamkeiten

FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel zeigte sich sichtlich angetan vom interkulturellen Austausch: „Es ist uns immer eine große Freude, internationale Gäste begrüßen zu dürfen.

Es war hochinteressant zu erfahren, welche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten ein Gigant wie China und ein kleines Land wie Österreich aufzuweisen haben." Zum Abschluss der Begegnung wurden typisch regionale Geschenke wechselseitig überreicht - eine Geste, die den respektvollen Dialog zwischen den beiden so unterschiedlichen Regionen der Welt symbolisch unterstrich.