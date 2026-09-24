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Römerland Carnuntum

Tempo im NÖ-Nahverkehr: Schwechat-Wien alle 10 Minuten

© ORF
Nach dem Startschuss für „Weinviertel West" vergibt die NÖVOG jetzt auch den Zuschlag für den Linienverkehr im „Römerland Carnuntum".
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Ab Juli 2027 rollt ein komplett neues System aus LEOpoldi Regionalbussen und leoPOLDI Anrufsammeltaxis durch die Region. LH-Stv. Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) bringt es auf den Punkt: „Für unsere Familien, Pendler und Senioren wird ein starkes, flexibles und verlässliches Gesamtangebot an Bussen und Anrufsammeltaxis vorbereitet, die Hand in Hand eine nie dagewesene Angebotsdichte erreichen werden."

Damit ist auch der Weg frei dafür, dass zwischen Schwechat und Wien Simmering alle zehn Minuten ein Bus fährt. Das haben wir versprochen und setzen wir jetzt um.

Bus und Taxi Hand in Hand

Ab Sommer 2027 greifen Linienbus und Anrufsammeltaxi nahtlos ineinander. Auf den Hauptachsen fahren leopoldi Linienbusse im Takt, schnell und pünktlich, auch im Schülerverkehr. Dort, wo die großen Busse an ihre Grenzen stoßen, springen die Anrufsammeltaxis ein - flexibel in der Fläche und zu Randzeiten.

Starke Achsen entstehen etwa zwischen Wien, Schwechat und Bruck an der Leitha oder zwischen Wien Hauptbahnhof, Laxenburg, Münchendorf und Ebreichsdorf. Im dichten Stadt-Umland fahren die Busse im Halbstunden- oder Stundentakt.

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Der absolute Clou: Zwischen Wien Simmering und Schwechat überlagern sich drei leopoldi Regionalbuslinien zu Stoßzeiten - macht alle zehn Minuten eine Verbindung. Dieses dichte Angebot läuft bereits seit Sommer 2026, vorgezogen wegen der Wiener Stammstreckensperre.

Im ländlichen Raum sorgen Stundentakt-Achsen wie Bruck an der Leitha - Hainburg oder Gramatneusiedl - Mannersdorf - Bruck an der Leitha für verlässliche Mobilität. Die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl betonen die Abstimmung mit Flughafenschnellbahn, Ostbahn und Pottendorfer Linie: Das schafft für die gesamte Region zwischen Ebreichsdorf, Schwechat, Bruck an der Leitha und Hainburg eine völlig neue Qualität im öffentlichen Verkehr.

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