Grüner Daumen, goldener Glanz: Österreichs Junggärtnerinnen erobern Polen

Wie ein prächtiger Blumenstrauß, der sich zur vollen Pracht entfaltet, präsentierte sich das rot-weiß-rote Team beim elften Europäischen Berufswettbewerb für Junggärtnerinnen und Junggärtner in Polen - und pflückte die goldene Krone des Sieges.

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Drei blühende Talente, gewachsen auf unterschiedlichstem Nährboden, ließen die Konkurrenz verblassen: Anika Hiermann, herangereift an der Fachschule Langenlois in Niederösterreich, Alina Lichtenwallner von der Fachschule Ritzlhof in Oberösterreich und Marie-Theres Schwaiger von der Berufsschule Großwilfersdorf in der Steiermark.

Österreichs Gärtnerinnen erblühen zum Sieg

Angeführt wurde das Trio von Teamleiter Rene Pollross, Vorsitzendem des Österreichischen Junggärtnerverbandes, der seine Schützlinge sicher durch das Wettbewerbsgeflecht lotste.

Das Burschenteam pflanzte sich derweil auf dem respektablen vierten Platz ein. Den fruchtbaren Boden für diesen Erfolg bereitete die Gartenbauschule Langenlois, wo Abteilungsvorstand Helmut Jäger mit geschickter Hand die Vorbereitungen dirigierte.

Blütenzauber in Gold

Drei Tage lang maßen 23 Teams aus 13 europäischen Ländern an der Landwirtschaftsschule in Bielsko-Biała ihre gärtnerischen Fertigkeiten - ein wahres Blütenmeer an Talent und Ehrgeiz.

Landesrätin: Ein Strauß voller Stolz

„Österreich scheint Gold bei den Junggärtnerinnen abonniert zu haben: Vor zwei Jahren siegten die österreichischen Junggärtnerinnen beim Berufswettbewerb in Würzburg, nun konnte der Erfolg wiederholt werden - dazu gratuliere ich herzlich", strahlt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) voller Freude.

Die Ausbildung an den heimischen Gartenbauschulen gleicht einem gut gepflegten Garten, der immer wieder aufs Neue prächtige Erfolge hervorbringt. Ihr besonderer Dank gilt Abteilungsvorstand Helmut Jäger und Teamleiter Rene Pollross, die das Team mit umsichtiger Hand durch den Wettbewerb geleitet haben.

Wurzeln aus Wissen, Blüten aus Nervenstärke

Jäger und Pollross sehen die heimischen Junggärtnerinnen und Junggärtner im wahrsten Sinne im Höhenflug - getragen von Wissen, handwerklichem Geschick und einer gehörigen Portion Nervenstärke, die es braucht, um europaweit an der Spitze zu erblühen. Im Zentrum des Wettbewerbs standen praktische Prüfungen, denen sich die Teams über drei Tage hinweg stellen mussten.

Vertraute Handgriffe aus dem gärtnerischen Berufsalltag trafen dabei auf kniffelige Aufgaben aus Gartenbau und Floristik, die Kreativität, Flexibilität und echten Teamgeist verlangten - ein Wettstreit, der zeigte, wie tief die Wurzeln der österreichischen Gartenbau-Ausbildung wirklich reichen.