Outlet-Riese
Shopping-Paradies FREEPORT: Neue Marken, mehr Rabatte
Gemeinsam mit der benachbarten Family City zieht das Center jährlich über drei Millionen Besucher an. Bei einem Medien-Round-Table in Wien präsentierte Geschäftsführer Thomas Seikmann die aktuellen Pläne: „Das Center versteht sich als Outlet und nicht als klassisches Einkaufszentrum." Auf 22.400 Quadratmetern warten mehr als 250 internationale Marken in rund 80 Shops – bei Preisnachlässen von 30 bis 70 Prozent unter dem regulären Handel.
Flughafen-Feeling mitten im Outlet
Frischer Wind weht bereits seit April: Der neue Skechers-Store schaffte es sofort unter die fünf umsatzstärksten Shops des gesamten Centers. Noch spektakulärer der Coup mit Travel FREE von Gebr. Heinemann: Auf 500 Quadratmetern holt der Store erstmals in einem österreichischen Outlet-Center echtes Flughafen-Flair – mit Markenparfüms, Luxuskosmetik, Premium-Spirituosen und Süßwaren. „FREEPORT war für uns aufgrund seiner Lage zwischen Brünn und Wien die logische Wahl", so Travel-FREE-Marketingmanagerin Lenka Novotná.
Bestandsmieter pumpen Millionen in neue Auftritte
Auch alte Bekannte legen kräftig nach: Adidas hat seinen 1.000 Quadratmeter großen Shop komplett erneuert, Burger King glänzt in neuem Look, KFC zieht nach. Neu im Line-up ist Tom Tailor auf 400 Quadratmetern, Terranova präsentiert sich nach Mega-Umbau auf mehr als 600 Quadratmetern. „Dass bestehende Partner erhebliche Beträge in neue Shop-Outfits investieren, ist eines der stärksten Zeichen für die Qualität des Standorts", freut sich Seikmann.
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Beauty, Events und Schnäppchen-Offensive
Bald öffnet zusätzlich eine neue Beauty Lounge in der überdachten Mall. Events wie Burger Festival, Halloween-Spektakel, FREEPORT Night Run und der Center-Geburtstag sorgen für zusätzliche Besuchsanreize das ganze Jahr über. Der Blick nach vorne verspricht noch mehr: Für 2027 laufen bereits Gespräche mit weiteren Top-Marken, Bestandsmieter wollen expandieren. Seikmanns Ankündigung lässt aufhorchen: „Gerade im Clearance-Bereich kommt etwas ganz Großes."
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