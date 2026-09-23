Shopping-Paradies FREEPORT: Neue Marken, mehr Rabatte

Das FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf schärft sein Profil und lockt mit neuen Marken, frischen Stores und noch mehr Rabatt-Power.

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Gemeinsam mit der benachbarten Family City zieht das Center jährlich über drei Millionen Besucher an. Bei einem Medien-Round-Table in Wien präsentierte Geschäftsführer Thomas Seikmann die aktuellen Pläne: „Das Center versteht sich als Outlet und nicht als klassisches Einkaufszentrum." Auf 22.400 Quadratmetern warten mehr als 250 internationale Marken in rund 80 Shops – bei Preisnachlässen von 30 bis 70 Prozent unter dem regulären Handel.

Thomas Seikmann, Geschäftsführer von FREEPORT und Marian Hiller, Moderator und Geschäftsführer von Hiller Communications präsentieren die neuen Stores und Zukunftsvisionen des Outlet-Centers. © Bianca Kübler

Flughafen-Feeling mitten im Outlet

Frischer Wind weht bereits seit April: Der neue Skechers-Store schaffte es sofort unter die fünf umsatzstärksten Shops des gesamten Centers. Noch spektakulärer der Coup mit Travel FREE von Gebr. Heinemann: Auf 500 Quadratmetern holt der Store erstmals in einem österreichischen Outlet-Center echtes Flughafen-Flair – mit Markenparfüms, Luxuskosmetik, Premium-Spirituosen und Süßwaren. „FREEPORT war für uns aufgrund seiner Lage zwischen Brünn und Wien die logische Wahl", so Travel-FREE-Marketingmanagerin Lenka Novotná.

Bestandsmieter pumpen Millionen in neue Auftritte

Auch alte Bekannte legen kräftig nach: Adidas hat seinen 1.000 Quadratmeter großen Shop komplett erneuert, Burger King glänzt in neuem Look, KFC zieht nach. Neu im Line-up ist Tom Tailor auf 400 Quadratmetern, Terranova präsentiert sich nach Mega-Umbau auf mehr als 600 Quadratmetern. „Dass bestehende Partner erhebliche Beträge in neue Shop-Outfits investieren, ist eines der stärksten Zeichen für die Qualität des Standorts", freut sich Seikmann.

Beauty, Events und Schnäppchen-Offensive

Bald öffnet zusätzlich eine neue Beauty Lounge in der überdachten Mall. Events wie Burger Festival, Halloween-Spektakel, FREEPORT Night Run und der Center-Geburtstag sorgen für zusätzliche Besuchsanreize das ganze Jahr über. Der Blick nach vorne verspricht noch mehr: Für 2027 laufen bereits Gespräche mit weiteren Top-Marken, Bestandsmieter wollen expandieren. Seikmanns Ankündigung lässt aufhorchen: „Gerade im Clearance-Bereich kommt etwas ganz Großes."