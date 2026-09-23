Langenloiser Septemberlese: 20 Jahre Wein, Wort und Musik

In den Weinbergen von Langenlois (Bezirk Krems) drehte sich am vergangenen Wochenende nicht nur alles um den Wein: Bei der traditionellen „Septemberlese" standen Literatur und Musik im Mittelpunkt – heuer bereits zum 20. Mal.

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Es lasen Katherina Braschel, Cornelia Travnicek und Claudia Rossbacher, den Abschluss bildete ein Konzert des Wienerlied-Duos „Die Strottern" mitten in den Weinbergen.

Wanderndes Publikum als Konzept

Die Idee entstand 2007 im Kulturverein, wie Initiator Wolfgang Kühn erzählte: „Wir hatten die Idee, einfach ein Festival zur Zeit der Lese zu machen. Das Besondere ist, dass das Publikum mitwandert." Das Programm erstreckte sich über mehrere Locations, die Gäste zogen von Station zu Station.

3.000 Besucher in 20 Jahren

Am Sonntag führte der Weg zum „Riedenportrait am Weinberg". In zwei Jahrzehnten kamen rund 3.000 Besucher zu 72 Lesungen und 30 Konzerten an 15 Orten zusammen – viele davon mehrfach.

Stammgast Sonja Fragner aus Langenlois zeigte sich überrascht vom langen Erfolg: „Es war damals ein Versuch, aber der Versuch ist geglückt." Alexandra Kaminek reiste eigens aus Wien an: „Ich liebe Langenlois als Weinort, das Wetter, die Musik – die perfekte Kombi." Als besonderes Highlight nannte Kühn eine Lesung mit Peter Turrini im Jahr 2018.

„Die Strottern" seit der Premiere dabei

Klemens Lendl und David Müller waren seit 2007 fixer Bestandteil des Festivals, traten beim zehnjährigen Jubiläum auf und sorgten auch heuer für den musikalischen Abschluss. „Wir haben mittlerweile viele Freunde in Langenlois. Wenn sich ein Festival so lange hält, haben die Leute hier einiges richtig gemacht", so das Duo.