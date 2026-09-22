Hitzeschutz
Grüne-Krismer kämpft für Klimaanlagen in Pflegeheimen
Basierend auf erschreckenden Rückmeldungen von Krismers Gesundheitstour und einer Anfrage von Landtagsabgeordneter Silvia Moser bringen die Grünen einen brisanten Antrag ein. Die Fakten lassen aufhorchen: Die NÖ Pflegeheimverordnung kennt weder Hitzeschutzbestimmungen noch Temperatur-Obergrenzen – ein gefährliches Vakuum, wenn die Temperaturen steigen.
"Ein Schlag ins Gesicht"
Krismer findet drastische Worte für die Reaktion der Landesregierung: "Die Antwort der Landesregierung, dass genug Trinken ausreiche, ist ein Schlag ins Gesicht von Pflegekräften sowie Bewohnerinnen und Bewohnern." Ihre unmissverständliche Botschaft: "Wasser trinken allein reicht nicht."
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Grüne fordern sofortiges Handeln
Die Grünen lassen keinen Zweifel an der Dringlichkeit und fordern rasche Sofortmaßnahmen: die umgehende Anschaffung von Außenrollos, Klimageräten und Kühldecken sowie eine klare Priorisierung von Dämmungen. Doch damit nicht genug – langfristig soll ein Klimaausweis für öffentliche Gebäude eingeführt werden, der Hitzeschutz genauso ernst nimmt wie Kälteschutz.
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