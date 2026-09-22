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Bei Vösendorf

S1-Alarm: Zwei Tunnel dicht!

Zwischen Vösendorf und Rannersdorf
© Asfinag
Autofahrer aufgepasst: Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) rollen diese Woche gleich zwei nächtliche Tunnelsperren an. Die ASFINAG schickt die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf zur Kontrolle – mit Auswirkungen auf den Verkehr in beide Richtungen.
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Den Anfang macht der Tunnel Vösendorf. In der Nacht von Dienstag, 22. September, auf Mittwoch, 23. September, sperrt die ASFINAG die Röhre von 22 Uhr bis 5 Uhr früh – und zwar in beiden Fahrtrichtungen.

Rannersdorf folgt sofort

Keine Verschnaufpause für Pendler: Bereits in der darauffolgenden Nacht, von Mittwoch auf Donnerstag, 24. September, ist der Tunnel Rannersdorf an der Reihe. Auch hier gilt die Sperre von 22 Uhr bis 5 Uhr früh, ebenfalls in beiden Richtungen.

Wer in dieser Zeit unterwegs ist, muss auf ausgeschilderte Umleitungen ausweichen. Die ASFINAG appelliert eindringlich, die Hinweisschilder zu beachten und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.

Sicherheit geht vor

Der Grund für die doppelte Sperr-Aktion: Die ASFINAG kontrolliert und wartet sämtliche sicherheitsrelevanten Einrichtungen in den beiden Tunnelanlagen. Damit soll der Betrieb weiterhin den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.

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