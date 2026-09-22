Merz-Beben: Top-Favorit auf Nachfolge macht Ansage

Hendrik Wüst hat sich zu seinen politischen Zukunftsplänen und möglichen Ambitionen auf das Kanzleramt geäußert.

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Der CDU-Politiker reagierte ausweichend.

Für den christdemokratischen Politiker steht zunächst die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im April 2027 an, bei der er nach aktuellem Stand erneut antreten will. Auf die Frage, ob er das Kanzleramt anstrebt, reagierte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ausweichend. In der "Rheinischen Post" erklärte er:

“"Ich möchte Ministerpräsident bleiben".” Hendrik Wüst

Wüst und Merz © IMAGO/Political-Moments

Vage Äußerungen von Hendrik Wüst

Auf die Nachfrage, ob diese Aussage "für immer" gelte, antwortete er vielsagend: "Soweit es geht". Dem CDU-Politiker werden bereits seit Längerem eigene Ambitionen auf die Merz-Nachfolge nachgesagt.

Wüst und Merz © IMAGO/Political-Moments

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