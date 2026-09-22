Hendrik Wüst
Merz-Beben: Top-Favorit auf Nachfolge macht Ansage
Der CDU-Politiker reagierte ausweichend.
Für den christdemokratischen Politiker steht zunächst die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im April 2027 an, bei der er nach aktuellem Stand erneut antreten will. Auf die Frage, ob er das Kanzleramt anstrebt, reagierte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ausweichend. In der "Rheinischen Post" erklärte er:
“"Ich möchte Ministerpräsident bleiben".”
Hendrik Wüst
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Auf die Nachfrage, ob diese Aussage "für immer" gelte, antwortete er vielsagend: "Soweit es geht". Dem CDU-Politiker werden bereits seit Längerem eigene Ambitionen auf die Merz-Nachfolge nachgesagt.
Debatten um die CDU-Führung
Hintergrund dieser Debatte sind die heftigen Wahlpleiten der CDU in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund dieser Ergebnisse gilt Kanzler Merz als angeschlagen.
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