oe24
TV
E-Paper
Immo

Hendrik Wüst

Merz-Beben: Top-Favorit auf Nachfolge macht Ansage

Ein Mann im Anzug spricht auf einem CDU-Parteitag, im Hintergrund ist das CDU-Logo zu sehen.
© IMAGO/Political-Moments
Hendrik Wüst hat sich zu seinen politischen Zukunftsplänen und möglichen Ambitionen auf das Kanzleramt geäußert.
OE24 auf Google bevorzugen

Der CDU-Politiker reagierte ausweichend.

Für den christdemokratischen Politiker steht zunächst die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im April 2027 an, bei der er nach aktuellem Stand erneut antreten will. Auf die Frage, ob er das Kanzleramt anstrebt, reagierte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ausweichend. In der "Rheinischen Post" erklärte er:

“"Ich möchte Ministerpräsident bleiben".”

Hendrik Wüst

Auch interessant

Merkel-Video: Brötchen-Kauf mit Bodyguards

AfD bereitet "Deal" mit der Union vor

Migrant aus Kasachstan sticht Ehefrau nieder

Zwei Männer im Anzug sprechen auf einem CDU-Parteitag in Düsseldorf auf einer Bühne.
Wüst und Merz © IMAGO/Political-Moments

Vage Äußerungen von Hendrik Wüst

Auf die Nachfrage, ob diese Aussage "für immer" gelte, antwortete er vielsagend: "Soweit es geht". Dem CDU-Politiker werden bereits seit Längerem eigene Ambitionen auf die Merz-Nachfolge nachgesagt.

Hendrik Wüst begrüßt Friedrich Merz beim Deutsch-Französischen Ministerrat auf Schloss Augustusburg.
Wüst und Merz © IMAGO/Political-Moments

Debatten um die CDU-Führung

Hintergrund dieser Debatte sind die heftigen Wahlpleiten der CDU in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund dieser Ergebnisse gilt Kanzler Merz als angeschlagen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Erster AfD-Deal mit dem BSW steht

Das große Merz-Zittern im Kanzleramt

Merkel-Video: Brötchen-Kauf mit Bodyguards

Unfall an Wiesn-Fahrgeschäft: Mitarbeiter in Lebensgefahr

Migrant aus Kasachstan sticht Ehefrau nieder

DIESE Links-Regierung soll jetzt in Berlin kommen

Tausende arbeitslose Syrer sollen gehen

AfD bereitet sich auf "Deal" mit der Union vor

Experte: Merz ist zu Weihnachten nicht mehr Kanzler

Merz-Beben: Top-Favorit auf Nachfolge macht Ansage