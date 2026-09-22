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Merkel-Video: Brötchen-Kauf mit Bodyguards

Angela Merkel beim Brötchenkauf.
© Screenshot Video X
Vier Personenschützer, zwei gepanzerte Limousinen - und eine Ex-Kanzlerin: Angela Merkel (72) kaufte beim Bäcker in Berlin-Mitte ein. Das Video, das sie beim Verlassen des Shops zeigt, sorgt für Emotionen im Web: Die Szene provoziere mit "Neofeudalismus".
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"Merkel beim Brötchenholen, vier Straßen entfernt von ihrem Wohnsitz in Berlin-Mitte. Mit ihrer toxischen Migrationspolitik hat sie den Grundstein für das fatale Ergebnis der gestrigen Berlin-Wahl gelegt", kritisiert der X-User Coldjack, der das Video vom Bäckerbesuch der Alt-Kanzlerin ins Netz stellte.

Und dieser Kurzfilm geht bereits viral, die Verwendung von zwei gepanzerten Audi-A8-Limousinen für das Holen von Brötchen sorgt für viel Kritik - auch in Zusammenhang mit den aktuellen dramatischen Wahlniederlagen der CDU.

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Zwei gepanzerte Fahrzeuge

Zu dem Merkel-Video schreibt etwa auch die X-Userin EverydayisWednesday: "Zwei gepanzerte Fahrzeuge, mehrere Personenschützer, im absoluten Halteverbot, in zweiter Reihe. Weil die Sonnenkönigin "einkaufen gehen" spielen will. Würde irgendein Hansel die Brötchen für sie holen, wäre der Job erheblich günstiger zu erledigen. Aber dann hätte sie nicht ihr Erlebnis von Bürgernähe. Das wir natürlich gerne auf Steuerzahlerkosten finanzieren. Neofeudalismus."

Und Peter Borbe kommentiert den X-Beitrag: "Merkel beim Brötchenholen: Eine kleine Szene, die die Abgehobenheit der politischen Kaste eindruckvoll dokumentiert. Es ist ein modernes Feudalsystem."

Von der Ex-Kanzlerin kam noch keine Antwort auf die kritischen Postings. Das Video auf X: https://x.com/TheColdJack/status/2102007659331265010?s=20

Die Ex-Kanzlerin nach ihrem Bäckereibesuch.
© Screenshot Video X

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