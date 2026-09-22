Mödling: Große Freude über den Hundebadetag

Das Stadtfest am Samstag war nicht nur für die Menschen ein Tag zum Feiern. Auch die Vierbeiner freuten sich über ein echtes Highlight: Den Hundebadetag im Stadtbad Mödling.

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Wie schon in den letzten Jahren wurde auch heuer das Erlebnisbecken zum Saisonende des Freibades entchlort und für die Hunde freigegeben. Zahlreiche Vierbeiner ließen sich die Chance nicht entgehen und plantschten fröhlich im kühlen Nass.

Die Mödlinger Dog- & Waste-Watcher sorgten vor Ort für Ordnung. Bürgermeisterin Silvia Drechsler freute sich über den großen Zuspruch: "Den letzten Tag für die Hunde frei zu machen war wirklich eine sensationelle Idee!" Der Hundebadetag geht dabei auf die Initiative einer Mödlingerin zurück und wurde jetzt bereits zum dritten Mal umgesetzt.