Familie geht vor: Landesklausur verschoben

Die für Mittwoch geplante Klausur der ÖVP-FPÖ-Landesregierung in Niederösterreich platzt – und der Grund rührt zu Herzen. LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) hat seine Teilnahme abgesagt, weil seine vierjährige Tochter an der Wirbelsäule operiert werden musste. Da die Klausur „bewusst mit der vollständigen Regierungsmannschaft stattfinden soll", wird sie nun auf 1. Oktober verlegt.

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„Die für Mittwoch, 23. September 2026, geplante Regierungsklausur der NÖ Landesregierung wird verschoben", heißt es in einer Aussendung von Alexander Murlasits, Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Büro des Landeshauptmann-Stellvertreters Landbauer (FPÖ). „Da die Regierungsklausur bewusst mit der vollständigen Regierungsmannschaft stattfinden soll, wurde gemeinsam entschieden, einen neuen Termin anzusetzen." Die Klausur findet demnach nun am Donnerstag, 1. Oktober, statt, die anschließende Pressekonferenz beginnt um 12.00 Uhr.

Die Familie geht vor

Landbauer selbst hatte den wahren Grund zuvor in einem persönlichen Facebook-Video erklärt: Seine kleine Tochter musste sich einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen. Der Eingriff sei „wunderbar und nach Plan verlaufen", das Mädchen befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung. Nun steht die intensive Reha-Phase bevor – und genau hier will der FPÖ-Politiker für seine Tochter und seine Frau da sein.

Rückkehr mit Elan angekündigt

Politische Termine müssen für Landbauer in dieser Woche daher in den Hintergrund treten. Sobald die Familie die schwierige Phase überstanden hat, will er sich mit voller Kraft zurück ins politische Tagesgeschäft stürzen.