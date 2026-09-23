Wiener Wiesn: Die Do's und Don'ts

Was auf der Kaiserwiesn zum guten Ton gehört und wie Sie sofort rausfliegen.

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Die Wiener Kaiser Wiesn öffnet endlich ihre Zelte! Von 24. September bis 1. Oktober herrscht auf der Kaiserwiese im Prater ausgelassene Stimmung. Das Bier fließt in Strömen, die Besucher:innen stellen Dirndln und Lederhosen zur Schau und die Stimmung kocht. Aber Achtung: Bei Fehlverhalten kann man nicht nur schiefe Blicke auf sich ziehen, manche Regelverstöße führen sogar zum sofortigen Rauswurf!

Hausordnung als Kompass

Mit einer Hausordnung geben die Veranstalter den Feiernden eine Guideline mit auf den Weg, die hilft, sich angemessen auf die Wiener Wiesn vorzubereiten. Bei der Frage, was man ins Festzelt mitnimmt, beginnt es: Allzu viel sollte man besser nicht einpacken. Denn Koffer, Rucksäcke und Taschen dürfen das Format DIN A4 nicht überschreiten. In den Taschen sollte man keinesfalls Waffen, Pfeffer- oder Tränensprays, Gegenstände aus Glas etc. mitführen.

Aufpassen mit dem Regenschirm: Der ist auf dem Gelände zwar prinzipiell gestattet, darf aber nicht in die Festzelte und Almen mitgenommen werden.

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Altersbeschränkung & Jugendschutz

Kinder unter sechs Jahren dürfen die Festzelte und Almen nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Selbst dann gilt: Nach 18.00 Uhr ist ihnen der Zutritt nicht mehr gestattet. Jugendliche unter 14 Jahren müssen um 22.00 Uhr nach Hause gehen, mit einer Aufsichtsperson dürfen sie bis Mitternacht bleiben. Für Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres gilt ein striktes Alkoholverbot.

Die Mitnahme von alkoholischen Getränken ist verboten. Wer zu betrunken ist, muss nach Hause gehen: Stark alkoholisierte Personen die für sich selbst oder andere eine Gefahr darstellen, werden des Arealsverwiesen.

Keine Chance für Rassismus & Gewalt

Übergriffiges, rassistisches, aggressives, sexistisches, diskriminierendes oder gewalttätiges Verhalten ist strengstens untersagt und wird mit dem sofortigen Rauswurf geahndet.

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Das gehört zum guten Ton

Den Zwang zur Tracht gibt es auf der Wiener Kaiser Wiesn zwar nicht, Dirndl und Lederhosen werden aber sehr gerne gesehen. Die Damen sollten beim Binden der Schleife auf die Position achten. Rechts getragen, stellt sie klar, dass man vergeben ist, links tragen Singles ihre Schleife und in der Mitte Jungfrauen.

Stets gilt: Bringen Sie gute Laune mit und verhalten Sie sich allen anderen Personen gegenüber respektvoll - Freundlichkeit freut nicht nur Wiesn-Gäste, sondern auch Kellner, Securitys und Musiker:innen!