Schani Hotel am Naschmarkt: Wo Wiener Charme auf Miami-Flair trifft

Mitten in Mariahilf hat das neue Hotel Schani Naschmarkt seine Türen geöffnet und setzt auf eine ungewöhnliche Mischung aus Wiener Geschichte, modernem Design und digitaler Innovation.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

An der Linken Wienzeile, nur wenige Schritte vom Naschmarkt entfernt, empfängt das sechste Haus der Schani Hotels seine Gäste auf neun Stockwerken. Das Boutique-Hotel verfügt über 90 Zimmer und verbindet die Eleganz des Wiener Jugendstils mit einem modernen Lebensgefühl. Warme Farbtöne, hochwertige Materialien und liebevoll ausgearbeitete Details ziehen sich durch das gesamte Gebäude. Inspiration lieferten dabei prägende Persönlichkeiten wie Otto Wagner, Josef Hoffmann oder Joseph Maria Olbrich.

Das Buffet-Areal. © Schani Hotels / Archisphere

Gleichzeitig schlägt das Hotel eine Brücke zur Geschichte des 6. Bezirks. Die einstige Handwerks- und Industrietradition Mariahilfs findet sich ebenso in der Gestaltung wieder wie die kulturellen Spuren der Wiener Moderne. So erinnert das Konzept auch an die Modeschöpferin Emilie Flöge, die in unmittelbarer Nähe ihren berühmten Salon betrieb.

Smart Zimmer im Shani Hotel. © Schani Hotels / Gregor Hofbauer

"Dieses Haus ist für uns weit mehr als ein Hotel – es ist eine Bühne für die Geschichte Wiens und gleichzeitig ein sehr zeitgemäßer Blick nach vorne", sagt Benedikt Komarek, CEO und Co-Founder der Schani Hotels. Markus Marth, Geschäftsführer der Schani Hotels, ergänzt: "Das Hotel Schani Naschmarkt verbindet viele Themen, die uns als Schani Hotels wichtig sind: starke Gestaltung, lokale Verwurzelung, Offenheit nach außen und neue Technologien, die den Aufenthalt für unsere Gäste einfacher und angenehmer machen."

Rooftop-Hotspot über den Dächern Wiens

Je höher man im Gebäude kommt, desto lebendiger wird das Farbkonzept. Den Höhepunkt bildet das neue Rooftop-Restaurant "Vieami", das am 30. September eröffnet. Der Name setzt sich aus Vienna und Miami zusammen und steht für ein Konzept, das Wiener Identität mit internationalem Lifestyle verbindet.

Rosa raum in der Vieami Rooftop Bar. © Schani Hotels / Archisphere

Statt klassischer Menüs setzt man auf gemeinsames Genießen. Gäste teilen verschiedene Gerichte am Tisch, während südamerikanische Aromen auf asiatische Einflüsse treffen. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch kreative Cocktails und einen beeindruckenden Blick über die Dächer der Bundeshauptstadt. Das Rooftop soll dabei nicht nur Hotelgäste ansprechen, sondern auch ein neuer Treffpunkt für Wienerinnen und Wiener werden.

Signature Drinks und Sharing Dishes. © Chiara Hammerer

Smarte Technik für den Aufenthalt

Auch bei der Digitalisierung geht das Haus neue Wege. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO wurde ein digitaler Avatar entwickelt, der Gäste beim Check-in unterstützt und während des Aufenthalts als virtueller Ansprechpartner dient. Von der Zimmerkarte bis zu Informationen über Sehenswürdigkeiten oder Zusatzleistungen können zahlreiche Schritte direkt digital abgewickelt werden.

Moderner Self-Check-In-Bereich. © Schani Hotels / Gregor Hofbauer

"Die langjährige Partnerschaft mit den Schani Hotels im FutureHotel Innovation Network zeigt, wie aus Forschung konkrete Innovationen für die Hotellerie entstehen. Aufbauend auf unseren Entwicklungen für die digitale Gästereise markiert der Schani-Avatar als virtueller Gastgeber nun den nächsten Meilenstein hin zum vernetzten Hospitality Serviceökosystem", sagt Prof. Dr.-Ing. Vanessa Borkmann, Initiatorin und Leiterin des FutureHotel Innovationsnetzwerks am Fraunhofer IAO.

Die Restaurant-Lobby. © Schani Hotels / Gregor Hofbauer

Mit seinem Mix aus Wiener Geschichte, modernem Design, innovativer Technologie und einem spektakulären Rooftop-Konzept bringt das Hotel Schani Naschmarkt deutlich frischen Wind in die Wiener Hotellandschaft.