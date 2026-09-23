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Ab Oktober

Gratis-Nachhilfe: Stadt startet Lern-Offensive

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Fünf Kinder lächeln in die Kamera und zeigen mit den Fingern nach vorne.
© VHS - die Wiener Volkshochschule
Ab 5. Oktober können sich Wiener Schüler wieder für kostenlose Lernhilfekurse anmelden, von denen im Wintersemester mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche profitieren können.
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Für viele Familien ist der Schulstart jedes Jahr eine finanzielle Herausforderung. Genau hier setzt die Wiener Lernhilfe an: Ab 19. Oktober starten stadtweit kostenlose Kurse in Deutsch, Mathematik, Englisch sowie "Deutsch Start" für Kinder, die die Sprache erst lernen. Insgesamt stehen 1.055 Kurse mit Platz für bis zu 10.550 Schülerinnen und Schüler bereit. Anmeldungen sind ab 5. Oktober persönlich an jedem VHS-Standort oder online - www.vhs.at/wienerlernhilfe - möglich.

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Seit über zehn Jahren begleitet das Programm junge Wiener durch den Schulalltag. Das Angebot richtet sich an Kinder der Volksschule sowie der AHS-Unterstufe und Mittelschule. Die Lernhilfe soll dabei helfen, Stofflücken zu schließen, mehr Sicherheit im Unterricht zu gewinnen und den Lerndruck zu verringern.

Allein für die Sekundarstufe 1 werden rund 890 Kurse angeboten, dazu kommen 165 Kurse für Volksschulkinder. Wer kurzfristig Hilfe bei Hausübungen oder Schularbeiten braucht, kann außerdem 13 Lernstationen der Volkshochschulen ohne Anmeldung besuchen. Diese stehen von Montag bis Donnerstag am Nachmittag offen. Mit dem Ausbau der kostenlosen Lernhilfe setzt Wien auch heuer ein starkes Zeichen dafür, dass Bildung nicht vom Geldbörsel der Eltern abhängen soll.

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