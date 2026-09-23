Partynächte
St. Pölten feiert 24. Beislfest
Cafés, Beisln, Restaurants und Clubs in und rund um die Innenstadt sorgen mit Specials auf der Getränke- und Speisekarte, Live-Musik, DJs und Happy Hours für Partystimmung pur.
Programm und Stempelpass
Welche Lokale mitmachen und was dort geboten wird, verrät das Programmheft auf der Beislfest-Website. Wer mehrere Locations besucht, kann zusätzlich absahnen: Der traditionelle Stempelpass bringt bei vier gesammelten Stempeln aus vier verschiedenen Lokalen die Chance auf tolle Preise. Einfach eigene Daten eintragen und den Pass am Infopoint bei der Egger-Hütte am Riemerplatz in die Gewinnbox werfen.
Von Hennes Felix bis Christoph Zein
Das Beislfest geht auf eine Initiative von Hennes Felix aus dem Jahr 2003 zurück. Nach dem weiblichen Führungstrio Dön, Vali und Sani übernahmen 2019 die St. Pöltner Getränkemacher Martin und Lukas von Bärnstein gemeinsam mit Sigi Kolda von Designverliebt das Ruder. Seit 2025 hat Christoph Zein die Zügel in der Hand, der schon zuvor Teil des Teams war.
Auch interessant
Neuer Chef mit klarer Linie
„Ich freue mich riesig und fühle mich geehrt, das Beislfest weiterzuführen", so Zein. Für ihn zählt vor allem die Vielfalt: Von speziellen Speisen- und Getränkeaktionen bis zu DJs und Live-Musik soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Jedes teilnehmende Lokal gestaltet sein eigenes Programm – und wer ein bisher unbekanntes Beisl entdeckt, findet vielleicht ein neues Lieblingslokal.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden