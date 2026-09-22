Pferdekraft: Als Rösser das Dorf bewegten

Alte Zeiten werden lebendig: Bei der beliebten Veranstaltung „Pferdekraft" am Samstag, 26. September, dreht sich von 10 bis 17 Uhr alles um jene treuen Vierbeiner, die einst das Rückgrat der bäuerlichen Arbeitswelt bildeten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Weinviertler Dorf um 1900 waren Rösser weit mehr als Nutztiere – sie waren unverzichtbare Helfer im Alltag, und ihre vielfältigen Aufgaben samt der dazugehörigen Handwerke werden anschaulich zum Leben erweckt. Um 16 Uhr wird zudem die neue Dauerausstellung „Auf Rädern und Kufen – Transportfahrzeuge anno dazumal" eröffnet.

Das Ross als treuer Helfer

Nicht nur im Weinviertel galten Pferde als wichtigste Zugtiere für Wagen und Arbeitsgeräte – oft im Gespann mit Ochse oder Esel. Kuh- oder Ochsengespanne waren in der Region seltener zu finden, bei kleineren Wagen, Schlitten und Karren kamen Esel oder Ziege zum Einsatz. Die Rösser zogen Heu, Getreide, Hackfrüchte, Weintrauben und Wein ebenso wie Holz, Erde und Schotter über Feld und Weg. Vor Pflug, Egge und Walze gespannt, lockerten sie den Boden für die kommende Ernte – ein Schauspiel, das im Museumsdorf auf Feld und Weingarten hautnah miterlebt werden kann.

Winterarbeit im Wald

Besonders im Winter, wenn der Boden gefroren war, bewährten sich die Pferde bei der Holzgewinnung. Als Zugtiere der Baumwägen – die sich bei Bedarf zerlegen und verlängern ließen – leisteten sie schwere Arbeit. Wie ein Baumstamm von Hand auf einen solchen Wagen gehievt wurde, zeigt die Veranstaltung „Pferdekraft" eindrucksvoll.

Frische Milch von der Haflingerstute

Während man im Weinviertel traditionell Kuh- und Ziegenmilch trank, bietet sich bei „Pferdekraft" eine besondere Kostprobe: frisch gemolkene Milch von Haflingerstuten – ein Geschmackserlebnis, das an vergangene Zeiten erinnert.

Wagen mit Geschichte

Ein weiteres Highlight des Tages: Um 16 Uhr öffnet im Längsstadel aus Bernhardsthal die neue Ausstellung „Auf Rädern und Kufen – Transportfahrzeuge anno dazumal" ihre Pforten. Wagen, Schlitten und Karren aus dem reichen Fundus des Weinviertler Museumsdorfs Niedersulz wurden in mühevoller Kleinarbeit restauriert und erzählen nun als geschlossenes Ensemble die Geschichte der ländlichen Mobilität von einst.