Top-Polizisten bei Fußball-WM: Kosten von 22.600 Euro

Beamte unterstützte US-Behörden - und sahen sich deshalb alle Spiele des Teams an

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tausende Österreichs-Fans samt Kanzler und Vizekanzler sahen sich Spiele unseres Fußball-Teams bei der WM in den USA. Aber eben nicht nur: Auf offiziell akkreditierten FIFA-Plätzen sahen alle vier Spiele auch vier teils hohe Beamte des Innenministeriums an, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) dem Parlament auf Anfrage der FPÖ mitteilte.

Wer flog mit? Insgesamt vier Personen aus dem Innenministerium, konkret Angehörige der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit sowie der Abteilungen "Polizeiliche Sondereinsätze" in der Bundespolizeidirektion sowie der Abteilung für "Ermittlungen, organisierte und allgemeine Kriminalität". Ein Beamter gehört zur höchsten Besoldungsgruppe E1, drei sind im gehobenen Dienst E2a.

Sicherheit "für alle" durchgestrichen

Warum die Reise? Der Innenminister schreibt von einer Einladung des FBI. Die Reise diene der "Unterstützung der Gastgeberstädte beim besseren Verständnis der Kultur und des Verhaltens der Fans aus den jeweiligen Ländern sowie Mitwirkung an der laufenden Bewertung von Risiken und Bedrohungen, um eine sichere Weltmeisterschaft zu ermöglichen". Lustig: Den Zusatz "für alle" hat man in der Anfrage übrigens durchgestrichen.

Was kostete das Ganze? Karner listet Kosten von 22.567,52 Euro auf, davon 13.564,90 Euro für Unterkünfte, 7.473,13 Euro für Flüge und 1.529,49 Euro für ein Mietauto. Weitere Kosten wurden von den USA übernommen, ausgewiesen hat Karner diese Kosten nicht.

Und was bringt das hier im Land? Karner nennt u. a. eine "Verdichtung der sicherheitsrelevanten Informationslage durch direkten und raschen Informationsabgleich mit lokalen Behörden und österreichischen Behörden".