Falsche Leiche im Sarg: Fremde Tote trug Kleid der Mutter

Für eine Familie in Detroit wurde die geplante Abschiednahme von der verstorbenen Mutter zum Schock.

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Als die Angehörigen am 18. September den Sarg von Kimberly Kaye Moore öffneten, lag darin nicht die Verstorbene, sondern eine andere Frau. Besonders verstörend: Die Unbekannte trug offenbar das Kleid der Toten und war zudem mit deren Haarstyling und Make-up hergerichtet worden.

Die Tochter Bianca Robinson wollte vor der Beerdigung noch Wimpern und Nägel ihrer Mutter machen. Als ein Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens die Leiche brachte, bemerkte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Bei der Kontrolle des Körpers fiel ihr unter anderem ein fehlendes Muttermal am Zeh auf.

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Auch Robinsons Bruder Byron Moore zeigte sich entsetzt. "Da ist eine Frau drin, die das Kleid unserer Mutter trägt, ihr Haar hat und ihr Make-up, und es ist nicht unsere Mutter", schilderte er dem Sender 7 News Detroit.

Der Bestatter erklärte der Familie, dass es offenbar zu einer Verwechslung gekommen sei. Demnach dürfte Kimberly Moore bereits eingeäschert worden sein. Als mögliche Ursache wurde ein nasser Leichenzettel genannt, der vom Zeh der Verstorbenen gefallen sein soll.

Eigentlich sollte die Einäscherung erst nach der Trauerfeier stattfinden, damit Angehörige und Freunde noch Abschied nehmen konnten. Die Familie hat nach eigenen Angaben bislang auch die Asche der Verstorbenen nicht erhalten. Die Polizei untersucht den Vorfall.