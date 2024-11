Quoten-Wahnsinn! 450 Mio. Dollar an Wettgeldern ausgezahlt

Das Wettfieber rund um den US-Wahlkampf hat weltweite Auszahlungen in Millionenhöhe mit sich gebracht.

Nach Wetten auf den Wahlausgang winken Auszahlungen an Tausende Teilnehmer mit einem Volumen von insgesamt etwa 450 Millionen Dollar. Die Summe geht auf Angaben von zwei der größten Online-Wettbörsen zurück, Stand Dienstagabend: Die auf Kryptowährungen basierte Polymarket, die sich an Nicht-Amerikaner wendet, und das in den USA ansässige Kalshi, das US-Bürger bedient. Kalshi zufolge gaben insgesamt 28.000 Kunden Wetten auf einen Sieg von Harris ab, 40.000 setzten auf Trump.

Entsprechende Zahlen von Polymarket liegen nicht vor. Eine dritte Vorhersage-Plattform, PredictIt, legt als akademische Forschungsgruppe ihre Auszahlungen nicht offen.