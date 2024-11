LIVE-Ticker zur US-Wahl: Erste Wahl-Lokale haben offen

US-Wahl wird heute so knapp wie nie zuvor: Trump nur 0,1% vorne

Wahltag in den USA! Heute wählt Amerika den Nachfolger von Joe Biden: Entweder übernimmt seine Nr. 2, Kamala Harris. Oder Ex-Präsident Donald Trump kehrt ins Oval Office zurück. Beide liegen gleichauf, die Umfragen sind knapper als jemals zuvor: In nationalen Erhebungen liegt Trump im Schnitt mit 0,1 Prozent vorne („RealClearPolitics“), drei der aktuellsten Befragungen zeigten einen Gleichstand.

Entschieden werden die US-Wahlen aber ­wegen des Wahlleute-Systems in sieben Kopf-an-Kopf-Bundesstaaten. Dort ebenfalls: praktisch ein Gleichstand. Trump liegt knapp in Arizona, Nevada, North Carolina und Georgia vorne, Harris in Wisconsin und Michigan. Im größten Kampfstaat Pennsylvania (19 Wahlleute) liegen sie gleichauf.

Thriller. Auch Umfragen-Guru Nate Silver lieferte die knappste Endprognose jemals: Trump habe eine 51,2-prozentige Chance auf den Sieg, Harris 48,1 Prozent. Kurz: Haben die Demoskopen recht, steht die Nation vor dem vielleicht größten Wahl-Thriller jemals.

Star-Power für Harris vor großem Wahltag

Beide Kampagnen schalteten im Wahlkampf-Finale daher auf Turbo: Harris stürmte Montag durch Pennsylvania und schloss ihre Kampagne mit einem Star-Konzert (Ricky Martin, Lady Gaga etc.) in Philadelphia ab.

Trump machte vier Stopps: den ersten in North Carolina, dann zwei in Pennsylvania, den finalen traditionell in Grand Rapids (wie 2016 und 2020). Harris setzt bei ihrem Schlussplädoyer auf Frauenfragen und Warnungen vor Trump. Trotz der schrillen Nazi- und Hitler-Vorwürfe beteuert sie, ihr Wahlkampf sei „fröhlich“, ihre Botschaft positiv. Der Republikaner Trump setzt auf das Top-Thema Immigration. Und er verspricht ein Ende der Kriege in der Welt und ein erstarktes Amerika. Besonders zuletzt wurde sein Ton aber düster, immer wieder sprach er von Gewalt (gegen Reporter, politische Feinde).

Wahl wird zum Kampf der Geschlechter

Auffallend ist die größte Kluft zwischen Männern (mehrheitlich für Trump) und Frauen (für Harris), die jemals gemessen wurde. Es wirkt wie ein Kampf zwischen den Geschlechtern ums Weiße Haus.

oe24 berichtet LIVE über die Schicksalswahl in den USA