Starkes Erdbeben in Japan: Höchste Welle trifft Stadt Kuji

Nach einem starken Erdbeben mit der Stärke von 7,5 vor den Küsten Japans spricht die Katastrophenschutzbehörde von 23 Verletzten.

Drei Personen werden demnach vermisst. Große Schäden wurden zunächst nicht bekannt. Eine Tsunami-Warnung wurde auf bis zu einem Meter hohe Wellen gesenkt. Zunächst war die japanische Meteorologiebehörde von bis zu drei Meter hohen Wellen ausgegangen.

Das Erdbeben ereignete sich am späten Montagabend (Ortszeit) in einer Tiefe von 50 Kilometern und war auch in mehreren Städten spürbar. Zunächst hatte die Behörde die Stärke mit 7,6 angegeben. Von Flutwellen gefährdet sind nach Behördenangaben vor allem südliche Küstengebiete der Insel Hokkaido sowie nordöstliche Gebiete von Honshu, der größten Insel Japans.

Die höchste bisher gemessene Welle von 70 Zentimetern traf die Küstenstadt Kuji auf Honshu, wie die Meteorologie-Behörde mitteilte. In Urakawa auf Hokkaido wurden 50 Zentimeter gemessen. Die Behörde warnte auch vor möglichen Nachbeben.

Wie der japanische Sender NHK berichtete, ordneten mehrere Gemeinden Evakuierungen an. Im Büro von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi habe die Regierung einen Krisenstab einberufen.

Vorsichtsmaßnahmen an Atomruine Fukushima

Der Betreiber der japanischen Atomruine Fukushima Daiichi teilte mit, dass wegen der Tsunami-Warnung Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden seien. "Derzeit gibt es keine Anomalie im System", teilte der Konzern TEPCO (Tokyo Electric Power Company Holdings) auf seiner Internetseite mit.

In dem Atomkraftwerk im Nordosten des Inselstaates war es im März 2011 infolge eines schweren Erdbebens und gewaltigen Tsunamis zu mehreren Kernschmelzen gekommen, nachdem die Kühlsysteme ausgefallen waren.

Tsunamis genannte Flutwellen können entstehen, wenn Erdbeben oder Vulkanausbrüche den Meeresboden erschüttern. Im Gegensatz zu normalen oberflächlichen Wellen ist der Tsunami (japanisch: große Welle im Hafen) besonders gefährlich, weil sich die tiefen Wasserschichten in Bewegung setzen.