Melania Trump will nicht zurück ins Weiße Haus

Die ehemalige First Lady hat keinen Bock auf einen neuerlichen Umzug.

Am heutigen Dienstag entscheidet sich, ob Donald Trump erneut Präsident der USA wird und damit wieder ins Weiße Haus einzieht. Seine Frau Melania würde ihn dabei aber wohl nicht begleiten – Berichten zufolge will die 54-Jährige nicht umziehen.

Wie das Magazin „People“ berichtet, will Melania nicht wieder ins Weiße Haus ziehen. „Sie wird dort ihre Privatwohnung haben und sie hat ihr Zuhause in New York und ihr Zuhause in Mar-a-Lago in Palm Beach“, so eine anonyme Quelle. Die gebürtige Slowenin wolle so wenig Zeit wie möglich in Washington verbringen. „Sie wird mehr Zeit in New York mit ihrem Sohn verbringen, der ihr wichtiger ist als alles andere“, so der Insider.

„Sie wird definitiv nicht zurück nach Washington ziehen“, so ein weiterer Insider. „Melania tut, was sie tun muss. Sie wird immer ein eigenes Leben abseits der Politik haben.“ Im aktuellen Wahlkampf spielte Donald Trumps Ehefrau nur eine geringe Rolle.