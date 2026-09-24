Umfrage-Beben um Giorgia Meloni

Vier Jahre nach der italienischen Parlamentswahl vom 25. September 2022 liegt die Rechtspartei Fratelli d'Italia (FdI) von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in der Wählergunst weiterhin knapp über ihrem damaligen Ergebnis.

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Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Supermedia und YouTrend/AGI hervor. Demnach kommt FdI derzeit auf 27,0 Prozent. Gegenüber dem Wahlergebnis von 2022 entspricht dies einem Plus von einem Prozentpunkt.

Zuletzt hat Melonis Partei laut Auswertung allerdings an Zustimmung verloren, was zu einem großen Teil auf Abwanderungen zur neugegründeten Rechtspartei Futuro Nazionale um den Ex-General und EU-Parlamentarier Roberto Vannacci zurückzuführen sei. Diese schafft es laut der Erhebung auf 7,8 Prozent der Stimmen und positioniert sich somit vor den mit Meloni verbündeten Parteien Lega und Forza Italia.

© EPA

Leichter Zuwachs der Sozialdemokraten

Unter den Regierungsparteien verzeichnet die Lega um Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini mit einem Minus von 3,2 Prozentpunkten den stärksten Rückgang und kommt aktuell auf 5,6 Prozent. Die konservative Forza Italia um Außenminister Antonio Tajani liegt bei 7,4 Prozent und damit 0,7 Punkte unter ihrem Ergebnis von 2022.

Bei den Oppositionsparteien wird der leichte Zuwachs der Demokratischen Partei (PD) von knapp zwei Prozentpunkten auf 20,8 Prozent durch den Rückgang der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) um 2,8 Punkte auf 12,6 Prozent in etwa ausgeglichen.

Deutlich zulegen kann dagegen die Gruppierung Verdi/Sinistra (AVS): Die linksgrüne Allianz hat ihre Zustimmung gegenüber der Parlamentswahl 2022 nahezu auf 6,5 Prozent verdoppelt und verzeichnet ein Plus von knapp drei Prozentpunkten.