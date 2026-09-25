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Nächster Österreich-Star wechselt nach Italien

ÖBV-Center Luka Brajkovic.
© GEPA
Nach ÖFB-Teamkapitän David Alaba, der mit Udinese Calcio einen neuen Arbeitgeber in der italienischen Serie A gefunden hat, zieht nun auch Österreichs Basketball-Nationalspieler Luka Brajković nach. Der 27-jährige Center unterschrieb am Freitag bei Pallacanestro Trieste und setzt damit seine Karriere in Italien fort.
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Für Brajković ist es die fünfte Profi-Saison. Der 2,08-Meter-Center bringt bereits reichlich internationale Erfahrung mit. Nach Stationen in Spanien und Griechenland spielte er 2024/25 für Estra Pistoia in der Serie A und später für Darüşşafaka Istanbul. Zuletzt stand er bei Cedevita Olimpija Ljubljana unter Vertrag und holte mit dem Klub den slowenischen Meistertitel.

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Jetzt geht es zurück nach Italien. Triest setzt in der kommenden Saison auf die Lega Basket Serie A und den italienischen Pokal. Nach dem internationalen Abenteuer in der vergangenen Saison, als der Klub in der Basketball Champions League bis ins Achtelfinale kam, liegt der Fokus nun wieder voll auf den nationalen Bewerben.

Für Brajković ist der Wechsel damit eine Rückkehr auf bekanntes Terrain – und die nächste Station in einer bereits bemerkenswert internationalen Karriere.

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