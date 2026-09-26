Spanien gewinnt Spektakel gegen England

Spanien hat einen erfolgreichen Start in die Fußball-Nations-League hingelegt.

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Der Weltmeister behielt in einem packenden Gruppe-A3-Schlager am Samstag im ausverkauften Londoner Wembley Stadium gegen Gastgeber England mit 3:2 (1:2) die Oberhand und ist nach regulärer Spielzeit schon 39 Länderspiele ungeschlagen. Tore von Lamine Yamal (2.), Alex Baena (60.) und Mikel Oyarzabal (74.) gaben den Ausschlag. Für die "Three Lions" trafen Anthony Gordon (36.) und Harry Kane (40.).

England-Trainer Thomas Tuchel schenkte im Tor James Trafford das Vertrauen, und der musste schon nach etwas weniger als zwei Minuten hinter sich greifen. Marc Guehi machte einen Haken zurück und verlor den Ball an Yamal, der via Innenstange vollendete. Es war nur einer von mehreren Abspielfehlern in der vor allem zum Auftakt sichtlich verunsicherten englischen Hintermannschaft. Spaniens Treffer Nummer zwei durch einen Volleyschuss von Ferran Torres verhinderte eine knappe Abseitsstellung (8.). Letzterer hätte nachlegen müssen, scheiterte aber zweimal. Zuerst im 1:1-Duell an Trafford (16.), dann zielte er in einer ähnlichen Situation aus bester Position vorbei (27.). Auch Dani Olmo fehlte die Kaltschnäuzigkeit (34.).

Konter leitete Ausgleich ein

Das rächte sich. Die Engländer schalteten schnell um, nachdem Nico Williams am eigenen Strafraum ausgerutscht war. Gordon setzte Jude Bellingham mit der Ferse in Szene, der spielte in den Lauf des Barcelona-Angreifers, der Spanien-Tormann Unai Simon keine Chance ließ. Kane machte den Doppelschlag perfekt, kurz nachdem er seine erste Großchance noch ausgelassen hatte. Der Bayern-Angreifer war via Kopfball erfolgreich und hatte auch Glück, dass Marc Cucurella bei seinem Rettungsversuch den Ball mit dem Oberschenkel ins eigene Tor beförderte. Es ging weiter hin und her. Zuerst vergaben Yamal (42.) und Fabian Ruiz (43.) die Ausgleichschance, kurz darauf senkte sich auf der anderen Seite eine Cucurella-Flanke an die Stange (45.).

© APA/AFP/BEN STANSALL

Nach Wiederbeginn hatten zuerst die "Three Lions" die besseren Momente. Ein Kopfball von Jarell Quansah ging drüber (49.), zudem gab es nach einem strittigen Zweikampf von Rodri mit Bellingham im Strafraum nach Ansicht der TV-Bilder Elfmeter. Kane rutschte bei diesem aus und knallte den Ball mit einer Doppelberührung an die Latte (54.). Deshalb ging es mit Freistoß für die Spanier weiter, die mit Fortdauer der zweiten Hälfte wieder das Kommando übernahmen. Yamal vergab aus sechs Metern kläglich (60.), dafür traf Baena von der Strafraumgrenze ins Eck. Vorausgegangen war der Aktion wieder ein katastrophaler Fehlpass, diesmal von Nico O'Reilly.

Oyarzabal mit Lupfer Matchwinner

Bukayo Saka ließ die Chance auf das 3:2 liegen (66.), die Spanier wenig später hingegen nicht. Buena setzte Oyarzabal in Szene, der Trafford mit einem Lupfer bezwang. Dadurch gab es gut zwei Monate nach dem WM-Triumph von East Rutherford wieder ein Erfolgserlebnis für den Europameister von 2024. Die letzte Niederlage nach regulärer Spielzeit ist weiter ein Test-0:1 gegen Kolumbien am 22. März 2024. Ebenfalls bei drei Punkten hält Kroatien nach einem 2:1 in Prag gegen Tschechien. Oldie Luka Modric (47.) und Marco Pasalic (77.) sorgten nach der Pause für die Entscheidung. Adam Karabec (54.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.