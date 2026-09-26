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ORF-Knall um Rainer Pariasek (62)

SR
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Ein Sportmoderator spricht mit ORF-Mikrofon am Rande eines Fußballfeldes.
© GEPA pictures
Gleich zweimal kommt ein anderer Moderator zum Einsatz.
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Für Österreich geht es am Sonntag (ab 18 Uhr LIVE im Ticker) gegen den Kosovo um wichtige 3 Punkte in der Nations League. Gegen das Team von Ex-Teamchef Foda ist die ÖFB-Elf ganz auf Sieg eingestellt und will einen wichtigen Schritt Richtung Aufstieg machen.

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Übertragen wird die Partie vom ORF – im Gegensatz zum Auftakt gegen Israel moderiert dieses Mal aber nicht Rainer Pariasek. Anstelle des Kultmoderators meldet sich Alina Zellhofer aus dem Happel-Stadion in Wien.

Und auch beim dritten Spiel gegen Irland am kommenden Donnerstag müssen Pariasek-Fans ohne ihren Liebling auskommen. Aus Irland meldets sich Christian Diendorfer, ehe am 4.10. dann wieder Pariasek vor der Kamera steht. Der Kult-Moderator moderiert dann live aus dem Kosovo, wo es bereits zum Retourspiel gegen Franco Fodas Elf kommt.

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