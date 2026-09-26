Bayern-Legende nach Niederlage gefeuert

Georgiens Fußballnationalteam hat sich von Teamchef Willy Sagnol getrennt.

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Der Verband gab die Trennung einen Tag nach einer 0:1-Niederlage gegen Nordirland in der Nations League bekannt. Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Einen historischen Erfolg erreichte der ehemalige französische Internationale 2024, als er das Land in die K.o.-Runde der EM führte.

Bis Ende 2028 wird Georgiens Team, in dessen Kader aktuell auch die beiden Sturm-Graz-Akteure Otar Kiteishvili und Gizo Mamageishvili stehen, nun vom bisherigen U21-Coach Ramaz Svanadze angeleitet.