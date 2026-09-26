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0:1 gegen Nordirland

Bayern-Legende nach Niederlage gefeuert

Ein Mann in dunkler Kleidung wirft einen Fußball während eines Spiels im Stadion.
© Getty Images
Georgiens Fußballnationalteam hat sich von Teamchef Willy Sagnol getrennt.
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Der Verband gab die Trennung einen Tag nach einer 0:1-Niederlage gegen Nordirland in der Nations League bekannt. Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Einen historischen Erfolg erreichte der ehemalige französische Internationale 2024, als er das Land in die K.o.-Runde der EM führte.

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