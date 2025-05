Ski-Talent stürzte bei Training: 15-Jähriger auf Intensivstation

Weiter in Innsbruck im Spital liegt ein Teenie und Schüler des Skigymnasiums Stams: Der 15-Jährige war beim Training am Gletscher in Sölden heftig gestürzt - und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt.

Tirol. Nach einem schweren Sturz beim Skitraining am Tiefenbachferner im Tiroler Sölden (Bezirk Imst) befindet sich ein 15-jähriger Südtiroler in "stabilem Zustand" auf der Intensivstation am Dienstag. Der schwerstverletzte Schüler, der laut Berichten vor Ort das Skigymnasium Stams besucht, war in eine Mulde gestürzt und danach in kritischem Zustand in die Klinik geflogen worden.

Der 15-Jährige war Montag gegen 10.30 Uhr aus unbekannter Ursache an einem "gesteckten" Trainings-Parcours vorbei und dann über eine künstlich angelegte Wellenbahn gebraust. Nach einigen hundert Metern verlor er bei voller Fahrt die Kontrolle und stürzte in die Mulde. Der Jugendliche wurde vor dem Transport nach Innsbruck von Trainern, Mitarbeitern der Bergbahnen Sölden und dem Team eines Rettungshubschraubers an Ort und Stelle erstversorgt.