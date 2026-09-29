Klon-Theorie um Brasilien-Star Vinicius Junior

Im Netz geht derzeit eine völlig skurrile Theorie viral: Real-Madrid-Star Vinícius Júnior sei gar nicht mehr er selbst, sondern von einem Klon des US-Geheimdienstes CIA ersetzt worden.

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In den sozialen Netzwerken – allen voran auf der Plattform X – drehen brasilianische User derzeit völlig durch. Auslöser für die wilde Verschwörungstheorie sind jüngste Fotos des Flügelflitzers, auf denen akribische Internet-Spezialisten ein entscheidendes Detail entdeckt haben wollen.

Die Oberschenkel-Theorie der Netz-Detektive

Laut den Erfindern der Theorie passe das Erscheinungsbild des Brasilianers auf aktuellen Aufnahmen nicht mehr zu früheren Bildern:

Das "Fehlende" Tattoo: Auf älteren Fotos waren am Oberschenkel des Star-Makers deutliche Tätowierungen zu sehen. Auf neu veröffentlichten Schnappschüssen schienen diese Stellen plötzlich makellos und untätowiert.

Der Klon-Vorwurf: Für einige X-User wie den Account BlackBondPtv die einzig "logische" Schlussfolgerung: Der Mann auf dem Platz sei ein Doppelgänger. Eine völlig verrückte Theorie besagt, die CIA habe Vinícius Júnior entführt und durch eine exakte Nachbildung ausgetauscht.

Vinicius Junior mit Freundin Virginia Fonseca beim F1-Grand-Prix in Madrid. © IMAGO/Sports Press Photo

Boulevard-Wahnsinn auf der Spitze

Warum der US-Geheimdienst ausgerechnet das brasilianische Ballgenie klonen sollte, bleibt wohl das Geheimnis der Social-Media-Community. Ob schlicht ungünstiger Lichteinfall, Bildbearbeitung, Make-up oder Laser-Entfernungen für das Verwirrspiel verantwortlich sind – für fantastische Boulevard-Schlagzeilen hat das Tattoo-Rätsel allemal gesorgt.