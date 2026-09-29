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Wilde Gerüchte

Klon-Theorie um Brasilien-Star Vinicius Junior

Ein brasilianischer Fußballspieler im gelben Trikot dribbelt über das Spielfeld.
© IMAGO/AAP
Im Netz geht derzeit eine völlig skurrile Theorie viral: Real-Madrid-Star Vinícius Júnior sei gar nicht mehr er selbst, sondern von einem Klon des US-Geheimdienstes CIA ersetzt worden.
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In den sozialen Netzwerken – allen voran auf der Plattform X – drehen brasilianische User derzeit völlig durch. Auslöser für die wilde Verschwörungstheorie sind jüngste Fotos des Flügelflitzers, auf denen akribische Internet-Spezialisten ein entscheidendes Detail entdeckt haben wollen.

Die Oberschenkel-Theorie der Netz-Detektive

Laut den Erfindern der Theorie passe das Erscheinungsbild des Brasilianers auf aktuellen Aufnahmen nicht mehr zu früheren Bildern:

Das "Fehlende" Tattoo: Auf älteren Fotos waren am Oberschenkel des Star-Makers deutliche Tätowierungen zu sehen. Auf neu veröffentlichten Schnappschüssen schienen diese Stellen plötzlich makellos und untätowiert.

Der Klon-Vorwurf: Für einige X-User wie den Account BlackBondPtv die einzig "logische" Schlussfolgerung: Der Mann auf dem Platz sei ein Doppelgänger. Eine völlig verrückte Theorie besagt, die CIA habe Vinícius Júnior entführt und durch eine exakte Nachbildung ausgetauscht.

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Vinicius Junior mit Freundin Virginia Fonseca beim F1-Grand-Prix in Madrid. © IMAGO/Sports Press Photo

Boulevard-Wahnsinn auf der Spitze

Warum der US-Geheimdienst ausgerechnet das brasilianische Ballgenie klonen sollte, bleibt wohl das Geheimnis der Social-Media-Community. Ob schlicht ungünstiger Lichteinfall, Bildbearbeitung, Make-up oder Laser-Entfernungen für das Verwirrspiel verantwortlich sind – für fantastische Boulevard-Schlagzeilen hat das Tattoo-Rätsel allemal gesorgt.

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